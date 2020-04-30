Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1563 теста на вирус COVID-19, из которых 23 пробы, то есть 1,5% показали положительный результат. Два человека скончались.

С начала чрезвычайного положения в Эстонии аппараты ИВЛ в общей сложности потребовались 33 пациентам с коронавирусом, по состоянию на четверг из них скончались шестеро.

Сегодня состоялась пресс-конференция правительства Эстонии, в которой приняли участие премьер-министр и руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр народонаселения Рийна Сольман и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Юри Ратас заявил, что Ида-Вирумаа нуждается в пристальном внимании.

Убытки литовского туроператора Novaturas, действующего в Эстонии под названием Novatours, увеличились в первом квартале в годовом сравнении с 148 000 до 353 000 евро, т.е. в два с лишним раза.

Завершено расследование трагического пожара в Тарту, в котором погибла семья из пяти человек.

Кто раньше пел, сегодня сортирует медизделия. Как компании осваивают производство медицинских масок.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, быстрее всего необходимо прийти к соглашению между Финляндией и странами Балтии, чтобы жители Эстонии смогли ездить на работу в соседние страны.

В России зарегистрировано больше 7000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Страна впервые перешагнула эту планку.

Владелец крупной детской игровой комнаты Starkid Mängutuba Даниэль Кютт пожаловался на катастрофическое положение дел в их секторе, а также сообщил, что помощи от государства по-прежнему нет.