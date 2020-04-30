Фото ⟩ И такое бывает: приехавшие на место тройной аварии полицейский автобус и эвакуатор попали в ДТП

Сегодня около 12.30 в Вильянди на перекрестке улиц Якобсони и Сави произошло ДТП с участием трех автомобилей, одна из машин врезалась в дерево, сообщает Sakala.
По предварительной информации пресс-службы полиции, автомобиль Audi ехал по улице Сави и водитель хотел от перекрестка поехать дальше прямо, но не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Škoda. После столкновения автомобили отлетели на BMW, водитель которого ждал возможности повернуть.
Люди не пострадали, спасатели очистили проезжую часть. Далее инцидентом будет заниматься страховая компания.
Также ДТП произошло с приехавшими на место полицейским автобусом и эвакуатором: эвакуатор сдавал назад и разбил заднюю фару полицейского автобуса.