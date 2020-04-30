Фото ⟩ И такое бывает: приехавшие на место тройной аварии полицейский автобус и эвакуатор попали в ДТП

По предварительной информации пресс-службы полиции, автомобиль Audi ехал по улице Сави и водитель хотел от перекрестка поехать дальше прямо, но не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Škoda. После столкновения автомобили отлетели на BMW, водитель которого ждал возможности повернуть.