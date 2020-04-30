Троллейбус №3 временно изменит маршрут.

«Следующий в Мустамяэ троллейбус №3 будет временно поворачивать с бульвара Каарли на Тоомпуйестеэ, ехать дальше по улице Техника и выезжать на улицу Эндла, а не следовать напрямую с бульвара Каарли на Эндла. В связи с тем, что троллейбус пойдет в объезд, могут возникнуть отклонения от графика. Мы приносим извинения за временные неудобства, которые связаны с ремонтом на перекрестке Койду-Эндла и надеемся на понимание», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

В связи с изменением маршрута троллейбуса №3 будут добавлены следующие остановки: «Тынисмяги» (на Тоомпуйестеэ), «Отель Таллинн», «Кельмикюла», «Техника» и «Эндла». Троллейбус не будет останавливаться на остановке «Тынисмяги» на улице Эндла и на остановке «Койду» на улице Суур-Америка. В направлении торгового центра Kaubamaja маршрут следования троллейбуса не изменится. Информация об изменении маршрута будет размещена на остановках «Каубамая», «Эстония», «Площадь Вабадузе» и на временно не задействованных остановках «Тынисмяги» и «Койду». Изменение маршрута троллейбуса не затронет автобусное движение.