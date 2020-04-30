Чрезвычайное сообщение ⟩ Изменение распоряжения Юри Ратаса в связи с введением ограничений для общественных учреждений

Принято 29.04.2020 № 73

Исходя из особого положения, введенного распоряжением Правительства Республики № 76 от 12 марта 2020 года «Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики»:

1. На основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях изменить пункт 1 распоряжения премьер-министра № 70 от 27 апреля 2020 года «Изменение распоряжения № 29 от 14 марта 2020 года «Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничений для общественных учреждений», которым был изменен п. 2.1 , и сформулировать п. 2.1 следующим образом:

«2.1 . Указанное в пункте 1 ограничение на свободное передвижение и запрет на пребывание в тренажерных залах не распространяется на уличные тренажерные залы, если собственник или владелец уличного тренажерного зала обеспечил влажную очистку инвентаря уличного тренажерного зала не менее одного раза в течение 24 часов.».

2. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно

3. Распоряжение вступает в силу 2 мая 2020 года.

Настоящим распоряжением ослабляются меры, введенные для защиты жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса с целью пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас