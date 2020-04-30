Фото ⟩ Дождались? В Таллинне топливо стоит меньше евро

Потребители с нетерпением ожидали падения цен на топливо. Почти все крупные заправочные сети заявляли, что после 1 мая, когда акциз на дизельное топливо снизится на 25 процентов, у них также упадет цена.

Снижение акциза совпадает со временем, когда мировые цены на нефть также очень низкие. Например, нефть марки Brent, на которую опираются при определении наших итоговых цен, находится на рекордно низком уровне - 17 долларов за баррель.

Заправочные сети обещали, что в первые дни мая дизель будет стоить около одного евро.

Насколько известно Postimees, крупные автозаправочные сети еще не снизили сегодня цены. Литр дизельного топлива по-прежнему стоит 1,199 евро. Литр бензина также стоит 1,199 евро.