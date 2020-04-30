Передовица: пришло время стратегических перемен

Первого мая должно было закончиться чрезвычайное положение – согласно изначальному решению правительства. Следование так называемому правилу 2+2 и ограничение крупных собраний сейчас понятно. Но мы не должны позволить укорениться тому, что чрезвычайное положение – это единственная возможность противостоять вирусу. Более того, превращение чрезвычайного положения в идола, скорее, отвлекает внимание от того, что нам необходимо, чтобы справиться как государство и народ.

Пришло время привести в порядок стратегическое управление. Согласно Закону о чрезвычайном положении, руководитель чрезвычайного положения подчиняется правительству и держит перед ним отчет.

На сегодняшний день государственный кризисный аппарат запущен. Пришло время премьер-министру передать заботу о хождении в магазин и мытье рук какому-нибудь министру, а самому сосредоточиться на выведении страны из кризиса.

Почему смена руководителя чрезвычайного положения важна? Сейчас верховный руководитель как будто находится на месте событий, что перегружает его огромным количеством деталей, а первая проверка качества происходит лишь на виду у общественности. А у общественности при этом нет целостной картины и возможности получить необходимую информацию, чтобы задать важнейшие вопросы. Эту роль контроля за качеством мог бы выполнять еще Рийгикогу, а в некоторых случаях - и президент. Рийгикогу как будто этого не делает, а, учитывая отношения премьер-министра и президента, Кадриорг на это, видимо, тоже неспособен.

У всех нас бывают моменты, когда посреди большой проблемы, в безвыходной ситуации, кто-то бросает простую фразу, которая помогает найти решение. А потом мы удивляемся, как мы сами до этого не додумались! Это довольно по-человечески, когда мы по уши в деталях и не видим целостной картины. Нынешняя ситуация немного похожа на то, как если бы руководитель полиции приехал на место тяжелой аварии, производил там измерения и таскал носилки с пострадавшими. Гуманно, но работа на передовой – не то, чего мы ждали бы от руководителя высшего звена.

Роль премьер-министра важна и при выходе из кризиса будет становиться все важнее. Поэтому необходимо, чтобы первая часть дискуссии о решениях и мерах проходила между премьер-министром и руководителем чрезвычайного положения. Сейчас она проходит в публичном пространстве, и вопросы, скорее, остаются без ответа, поскольку общественность не получает столько информации в реальном времени. Это похоже на выпуск новостей без ведущего.

Нехватка информации и прежнее сокрытие моделей прогнозов – наряду с неопределенностью и отсутствием – характерный лейтмотив этого кризиса. Информация не дается обществу с достаточной скоростью и в достаточном объеме. То, что информация скрывалась даже от ученых профильной сферы, - вообще недопустимо. Мы не находимся сейчас в состоянии гибридного конфликта с другим государством, речь идет о пандемии, в связи с чем засекречивание в таком объеме никак не обосновано. Причинно-следственная связь решений непонятна и поэтому подвергает их сомнению. Это поставило нас, скорее, в ряд тех стран на карте мира, от которых мы хотим отличаться.