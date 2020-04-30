Православная церковь: идет борьба за жизнь человечества, и нам нужна материальная помощь

Дорогие братья и сестры!

Весь мир переживает сегодня тяжёлые испытания – идёт борьба за жизнь человечества.

То, что наше эстонское государство является светским, не означает, что оно атеистическое: церковь и власти страны каждый по-своему служат людям.

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в стране из-за пандемии, закрытие храмов — это та самая крайняя мера, которая не свойственна жизни православной церкви, ибо она всегда была с народом в самых тяжёлых обстоятельствах, поддерживая и укрепляя дух верующих христиан.

Ни на день не прекращаются молитвы в наших православных храмах, ибо храм – Дом Божий, а священнослужители – Воинство Христово – готовы всегда откликнуться на просьбы верующих.

Господь испытывает всех нас на милосердие и сострадание к Церкви Своей!

Церковь и народ – единое целое! Сама жизнь говорит об этом!

Всегда поддерживая всех нас, Церковь Христова сама сегодня нуждается в помощи.

Мы не можем оставить в беде тех, кто, смиренно служа Богу и людям, остались без средств к существованию. Пришло время, чтобы мы помогли Церкви!

Приходские советы церквей обращаются ко всем христианам с призывом оказать посильную материальную помощь нашей Церкви.

Банковские реквизиты приходов можно найти на сайте www.orthodox.ee.

Приходы Таллина:

1. Кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского

TALLINNA ALEKSANDER NEVSKI STAVROPIGIAALNE KOGUDUS

Счет в SEB Pank:

EE901010220003251011

2. Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» (Ласнамяэ)

Cчет в Swedbank:

MPEÕK Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja Ikooni Kogudus

IBAN: EE942200221057253870

Cчет в SEB Pank:

Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja Ikooni Kogudus

IBAN: EE271010220270132222

3. Казанская церковь/ Храм Рождества Пресвятой Богородицы (г. Таллинн)

MPEÕK TALLINNA JUMALAEMA SÜNDIMISE (KAASANI) KOGUDUS

Счет: EE632200221056460677

4. Никольский храм на улице Вене

Tallinna Nikolai kogudus

Счет в Swedbank:

EE452200221019705955

Счет в SEB:

EE881010220081350015

5. Иоанно-Предтеченская церковь в Нымме

MPEÕK Tallinna Nõmme Ristija Johannese Kogudus

Счет в Swedbank:

EE542200221068638510

6. Храм в честь иконы Божией Матери “Всех Скорбящих Радость»

MPEÕK Tallinna Jumalaema Kõikide Kurbade Rõõmu Ikooni Kogudus

Счет в Coop Pank:

EE484204246760046106

7. Никольская церковь в Копли

Имя получателя: MPEÕK

Счет: