Православная церковь: идет борьба за жизнь человечества, и нам нужна материальная помощь

Эстонские православные церкви обратились к прихожанам за помощью, поскольку их по договору обслуживают множество работников, не подпадающих под критерии компенсации Кассы страхования от безработицы. Теперь на выплату зарплат этим людям не хватает денег. Приводим текст обращения целиком.
Дорогие братья и сестры!
Весь мир переживает сегодня тяжёлые испытания – идёт борьба за жизнь человечества.
То, что наше эстонское государство является светским, не означает, что оно атеистическое: церковь и власти страны каждый по-своему служат людям.
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в стране из-за пандемии, закрытие храмов — это та самая крайняя мера, которая не свойственна жизни православной церкви, ибо она всегда была с народом в самых тяжёлых обстоятельствах, поддерживая и укрепляя дух верующих христиан.
Ни на день не прекращаются молитвы в наших православных храмах, ибо храм – Дом Божий, а священнослужители – Воинство Христово – готовы всегда откликнуться на просьбы верующих.
Господь испытывает всех нас на милосердие и сострадание к Церкви Своей!
Церковь и народ – единое целое! Сама жизнь говорит об этом!
Всегда поддерживая всех нас, Церковь Христова сама сегодня нуждается в помощи.
Мы не можем оставить в беде тех, кто, смиренно служа Богу и людям, остались без средств к существованию. Пришло время, чтобы мы помогли Церкви!
Приходские советы церквей обращаются ко всем христианам с призывом оказать посильную материальную помощь нашей Церкви.
Банковские реквизиты приходов можно найти на сайте www.orthodox.ee.
Приходы Таллина:
1. Кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского
TALLINNA ALEKSANDER NEVSKI STAVROPIGIAALNE KOGUDUS
Счет в SEB Pank:
EE901010220003251011
2. Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» (Ласнамяэ)
Cчет в Swedbank:
MPEÕK Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja Ikooni Kogudus
IBAN: EE942200221057253870
Cчет в SEB Pank:
Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja Ikooni Kogudus
IBAN: EE271010220270132222
3. Казанская церковь/ Храм Рождества Пресвятой Богородицы (г. Таллинн)
MPEÕK TALLINNA JUMALAEMA SÜNDIMISE (KAASANI) KOGUDUS
Счет: EE632200221056460677
4. Никольский храм на улице Вене
Tallinna Nikolai kogudus
Счет в Swedbank:
EE452200221019705955
Счет в SEB:
EE881010220081350015
5. Иоанно-Предтеченская церковь в Нымме
MPEÕK Tallinna Nõmme Ristija Johannese Kogudus
Счет в Swedbank:
EE542200221068638510
6. Храм в честь иконы Божией Матери “Всех Скорбящих Радость»
MPEÕK Tallinna Jumalaema Kõikide Kurbade Rõõmu Ikooni Kogudus
Счет в Coop Pank:
EE484204246760046106
7. Никольская церковь в Копли
Имя получателя: MPEÕK
Счет:
EE611010220027305011