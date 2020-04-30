Фото ⟩ Город снова ожил: после смягчения ограничений жители Курессааре массово вышли на улицы

На островах Сааремаа и Муху были смягчены ограничения.

Ослабление ограничений означает, что магазины, рынки и библиотеки снова открыты, как и на материке.

Также было снято ограничение на передвижение, согласно которому островитяне должны были сидеть дома, а выходить разрешалось только в продуктовый магазин, в аптеку, к врачу или на работу.

Однако сохраняется общее правило 2+2, согласно которому в общественном месте вместе можно передвигаться по двое и необходимо сохранять дистанцию в два метра.