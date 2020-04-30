Чт, 30.04.2020
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  • Как жители Эстонии заболевают коронавирусом? Более чем в 400 случаях источник заражения неизвестен

Как жители Эстонии заболевают коронавирусом? Более чем в 400 случаях источник заражения неизвестен

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Ain Liiva

Новым коронавирусом в Эстонии заразилось почти 1700 человек, в 400 случаях источник заражения неизвестен.

Заведующая отделом мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала в четверг журналистам, что в 21 проценте случаев заражение произошло в кругу семьи, в 19 процентах на работе, а в 15 процентах в медицинском учреждении, доме призрения или социальном учреждении.

72 человека заразились во время поездки. В Австрии заразились 34 человека, в Италии 23, во Франции восемь, а в Финляндии семь.

По словам Хярма, случаев с неизвестным источником заражения 410, то есть 24 процента всех случаев заболевания. Первый случай с неизвестным источником заражения зафиксировали на юге страны 3 марта. С начала марта доля местной трансмиссии начала расти.

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