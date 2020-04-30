Как жители Эстонии заболевают коронавирусом? Более чем в 400 случаях источник заражения неизвестен

Заведующая отделом мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала в четверг журналистам, что в 21 проценте случаев заражение произошло в кругу семьи, в 19 процентах на работе, а в 15 процентах в медицинском учреждении, доме призрения или социальном учреждении.

72 человека заразились во время поездки. В Австрии заразились 34 человека, в Италии 23, во Франции восемь, а в Финляндии семь.