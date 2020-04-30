Европейский центральный банк сохранил ключевые ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка.
Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
Как сообщил портал finmarket.ru, в заявлении ЕЦБ отмечается, что совет управляющих постановил снизить процентную ставку по операциям TLTRO III - в период с июня 2020 года по июнь 2021 года эта ставка будет на 50 базисных пунктов ниже средней процентной ставки по депозитам.
Ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.