Европейский центральный банк сохранил ключевые ставки

Как сообщил портал finmarket.ru, в заявлении ЕЦБ отмечается, что совет управляющих постановил снизить процентную ставку по операциям TLTRO III - в период с июня 2020 года по июнь 2021 года эта ставка будет на 50 базисных пунктов ниже средней процентной ставки по депозитам.