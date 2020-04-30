Вы его видели? В Таллинне пропал 81-летний Василий

Василий вчера покинул дом на улице Валдеку в Таллинне в 16 часов и до сих пор не вернулся. Его рост около 167 см, у него худое телосложение. На нем была темно-серая куртка, под которой темно-синий свитер, на ногах — брюки со стрелками, на голове — черная кепка. Он не взял с собой телефон.