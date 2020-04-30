Чт, 30.04.2020
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Вы его видели? В Таллинне пропал 81-летний Василий

Пропавший Василий.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 81-летнего Василия, который вчера пропал в столичном районе Нымме.

Василий вчера покинул дом на улице Валдеку в Таллинне в 16 часов и до сих пор не вернулся. Его рост около 167 см, у него худое телосложение. На нем была темно-серая куртка, под которой темно-синий свитер, на ногах — брюки со стрелками, на голове — черная кепка. Он не взял с собой телефон.

Полицейские и семья искала Василия в окрестностях дома и местах, где он мог быть. До сих пор поиски не дали результатов.

Полиция просит всех, кто видел Василия или знает, где он находится, сообщить об этом по номеру 112.

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