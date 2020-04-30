Во саду ли в огороде ⟩ Пора подстригать кусты и деревья

Что и когда обрезать?

У плодовых деревьев и кустов можно смело обрезать поврежденные морозом и снегом ветки, уделив особое внимание восстановлению кроны. Мертвые, больные и слабые побеги также должны быть удалены во время этой работы.

Вторая половина апреля и первая половина мая подходят для обрезки большинства видов живых изгородей. Вырезать стоит и поперечные ветви, которые вырастают из ствола под острым углом.

Лиственные изгороди хорошо прореживать, когда больше нет причин опасаться ночных заморозков.

В случае хвойных изгородей действует правило, согласно которому молодняк нужно обрезать редко и умеренно. Когда живая изгородь достигает желаемой высоты и ширины, растения можно обрезать более смело. Для обрезки хвойных насаждений подходят как весна, так и осень, но делать это нужно лишь раз в год, при этом обрезка не желательна в период роста свежего молодняка.

В отличие от других вечнозеленых живых изгородей, туя требует частой обрезки и в молодом возрасте. Туи становятся крепкими и плотными только в результате регулярной обрезки, проводить которую разумно несколько раз в год, как весной, так и осенью.

Дающие сок деревья, например, березы, обрезаются после окончания соковыделения.

Сирень рекомендуется обрезать только после цветения, то есть в начале лета.

Цветущие весной живые изгороди стоит обрезать осенью, чтобы не ограничивать прекрасное время цветения.

В случае редких видов живых изгородей стоит спросить совета по обрезке в эстонских условиях у продавца или садовника. Если традиционно растение растет в иных природных условиях, применение найденных в интернете знаний может нанести растению вред.

Чем обрезать изгородь?

Залогом успешной обрезки живых изгородей и декоративных кустарников являются навыки и правильные инструменты. В зависимости от вида живой изгороди и ее размера, стоит приобрести садовые ножницы или кусторез. Все инструменты нужно обслуживать и затачивать так, чтобы при обрезании они не повреждали живую изгородь.

Садовые ножницы используются в каждом домашнем саду –они удобны для обрезки сухих и сломанных веток. Садовыми ножницами можно также подрезать молодую, недавно посаженную живую изгородь.

Ножницы для обрезки кустов и кусторезы необходимы для обрезки взрослой изгороди и больших садовых форм. Для небольшого декоративного сада будет достаточно ножниц, но, если изгородь длинная и высокая, как стена, не обойтись без кустореза и стремянки.