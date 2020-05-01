Царь природы? На тебе корону!

Коронованный и особый

В Москве всеобщий карантин. Шляться по городу разрешено всего трем миллионам человек.

Анекдот – очень живая форма осмысления реальности и прекрасный способ борьбы со стрессом. Коронавирусная эпидемия уже породила приличное количество совершенно новых и адаптированных к новой реальности шуток. Политика, секс, удаленное обучение, бизнес – народные остряки во всем найдут повод позубоскалить. Объявили в России нерабочий месяц? Нет, это не изоляция, это в России официально объявили самодержавие: отныне все сами себя содержат. Отрадно также заметить, что во время карантина в воды Венеции вернулись дельфины и лебеди, а природа России настолько очистилась, что в нее вернулись печенеги и половцы. Иначе с чего бы их вспомнил в своем обращении президент соседней страны?

Между тем дисциплинированные анекдотические эстонцы с трудом привыкают к социальной дистанции в два метра: она весьма отличается от привычных пяти. Неплохо обстоят дела в Индии: там всего около семи тысяч зараженных, осталось протестировать на вирус каких-то 1,4 миллиарда жителей. Тем временем в Туркменистане вообще запретили слово «коронавирус», и теперь местные врачи ставят инфицированным диагноз «Шайтан 19». В Беларуси тоже очень долго не было никакого вируса, но потом Россия вероломно завезла туда тесты и все завертелось. А вообще белорусы с большим интересом наблюдают за коронавирусной статистикой: им просто нравится наблюдать хоть за какими-то переменами.

Отдельного внимания заслуживают способы борьбы с пандемией в разных странах. Говорят, в основном их три: китайцы вводят самый жесткий карантин, заваривают двери многоэтажек, вбухивают в строительство больниц, дезинфекцию улиц и лабораторные исследования кучу денег; шведы не делают ничего; русские склоняются к гибридной модели: объявляют китайский вариант, реализуют шведский, разницу кладут себе в карман. Отдельной любовью москвичей при этом пользуется мэр российской столицы: говорят, после того как он запретил выходить на работу прибывшим из Италии, Франции, Германии и Испании, работа мэрии, Госдумы и правительства оказалась парализована.

А наиболее стабильной и предусмотрительной в этой альтернативной реальности оказалась Северная Корея, задолго до пандемии превентивно перекрывшая свои границы. Впрочем, все равно в итоге, когда пандемия завершится, американцы снимут фильм о том, как именно они спасли мир от коронавируса. Они же, видимо, установят, кто во всем виноват, пока же в нашей анекдотической реальности ходят слухи, что коронавирус придумали исламисты – и теперь благодаря ему на улицах многих стран редко можно встретить женщин с открытым лицом.

Масок нет, но вы держитесь

— Алло, дорогая, я в магазине. Что брать?

— Ты в маске?

— Да.

— Бери кассу.