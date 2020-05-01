Царь природы? На тебе корону!

Чем хуже времена, тем больше анекдотов – этот практически закон бытия вполне действует и сейчас. А как иначе переварить происходящее? Только вдоволь насмеявшись над собой, страной, соседями, эпидемией и сияющими перспективами.
Коронованный и особый
В Москве всеобщий карантин. Шляться по городу разрешено всего трем миллионам человек.
Анекдот – очень живая форма осмысления реальности и прекрасный способ борьбы со стрессом. Коронавирусная эпидемия уже породила приличное количество совершенно новых и адаптированных к новой реальности шуток. Политика, секс, удаленное обучение, бизнес – народные остряки во всем найдут повод позубоскалить. Объявили в России нерабочий месяц? Нет, это не изоляция, это в России официально объявили самодержавие: отныне все сами себя содержат. Отрадно также заметить, что во время карантина в воды Венеции вернулись дельфины и лебеди, а природа России настолько очистилась, что в нее вернулись печенеги и половцы. Иначе с чего бы их вспомнил в своем обращении президент соседней страны?
Между тем дисциплинированные анекдотические эстонцы с трудом привыкают к социальной дистанции в два метра: она весьма отличается от привычных пяти. Неплохо обстоят дела в Индии: там всего около семи тысяч зараженных, осталось протестировать на вирус каких-то 1,4 миллиарда жителей. Тем временем в Туркменистане вообще запретили слово «коронавирус», и теперь местные врачи ставят инфицированным диагноз «Шайтан 19». В Беларуси тоже очень долго не было никакого вируса, но потом Россия вероломно завезла туда тесты и все завертелось. А вообще белорусы с большим интересом наблюдают за коронавирусной статистикой: им просто нравится наблюдать хоть за какими-то переменами.
Отдельного внимания заслуживают способы борьбы с пандемией в разных странах. Говорят, в основном их три: китайцы вводят самый жесткий карантин, заваривают двери многоэтажек, вбухивают в строительство больниц, дезинфекцию улиц и лабораторные исследования кучу денег; шведы не делают ничего; русские склоняются к гибридной модели: объявляют китайский вариант, реализуют шведский, разницу кладут себе в карман. Отдельной любовью москвичей при этом пользуется мэр российской столицы: говорят, после того как он запретил выходить на работу прибывшим из Италии, Франции, Германии и Испании, работа мэрии, Госдумы и правительства оказалась парализована.
А наиболее стабильной и предусмотрительной в этой альтернативной реальности оказалась Северная Корея, задолго до пандемии превентивно перекрывшая свои границы. Впрочем, все равно в итоге, когда пандемия завершится, американцы снимут фильм о том, как именно они спасли мир от коронавируса. Они же, видимо, установят, кто во всем виноват, пока же в нашей анекдотической реальности ходят слухи, что коронавирус придумали исламисты – и теперь благодаря ему на улицах многих стран редко можно встретить женщин с открытым лицом.
Масок нет, но вы держитесь
— Алло, дорогая, я в магазине. Что брать?
— Ты в маске?
— Да.
— Бери кассу.
Что и говорить, в последнее время, когда на рынке ценных бумаг лидирует туалетная, не хватает не только средств, но и средств индивидуальной защиты. Самые настоящие новости о масках выглядят, как готовые анекдоты: их нет, но носить их обязательно; их нет, но Эстония отправила их итальянцам и испанцам; те, которые есть, - совсем не те, что надо, а те, которые правильные, носят не так. Да и с тестами на вирус далеко не все оказалось просто. Но забудьте про антитела, стихийный народный юмор осмысляет это по-своему:
— Мы закупили большую партию тестов!
— Так они же на беременность!
— Других не было…
С поставками во время эпидемии вообще все очень сложно. Особенной любовью нового русского анекдота пользуются, разумеется, поставки из Китая и Италии. Например, именно этим объясняется внезапная любовь населения к гречке: а как же иначе, если макароны итальянские, а рис китайский? Или вот сценка из мебельного магазина, еще до тотальной самоизоляции:
— Надеюсь, это не из Китая приехало?
— Да нет, что вы, хорошая итальянская мебель.
А кто не слышал о новинке на AliExpress - «Коронавирус пневмония дышать больничный отгул от работы мужской женский бесплатная доставка»?
Отдельный сюжет представляют собой поиски новой работы. Хорошо, конечно, если он не будет актуальным для половины населения планеты. Зубоскалы оптимистично объединяют его с экологическим сюжетом и сообщают, что природа за время всеобщего карантина очистилась настолько, что в школу вернулась Грета Тунберг, а в деревни и села массово возвращаются бариста, маркетологи и тренеры личностного роста. Кстати, в аналогичном эстонском анекдотическом сюжете речь идет о каламаяских хипстерах, один из которых занялся дизайном интерьера в хлеву, а второй покрасил корову в желтый цвет. И вроде бы узнаваемый актуальный политический сюжет с местным колоритом, а с другой стороны, вполне интернациональный.
А знаете, каким вскоре будет главное преимущество перспективного кандидата на хорошо оплачиваемую вакансию? Он переболел коронавирусом и теперь может работать в офисе! Тут, правда, тоже могут быть варианты: во-первых, совершенно непонятно, что там с выработкой иммунитета и повторно заразившимися, во-вторых, само по себе вопрос, сможет ли соискатель работы выйти из собственного дома после нескольких месяцев заточения. В недалеком будущем семейные диалоги, вполне возможно, будут выглядеть так:
- Дорогая, тебя взяли на новую работу?
- Нет, не прошла.
- Тест не прошла?
- В дверь не прошла!
Перспектива даже не слишком преувеличенная, но, пока спортзалы закрыты, поклонники диванного спорта могут разве что ухмыляться, читая анекдотические новости о том, что где-то полиция накрыла подпольный фитнес-притон.
Высокие отношения
- Дорогой, может, сходим посидим куда-нибудь?
- Давай на диван?
- Отличный выбор!
Что происходит с семейными отношениями во время совместной самоизоляции – отдельная пища для анекдотов. Особую радость, кроме всего прочего, доставляет удаленное обучение, и так правдоподобно звучит история об учительнице, которая настоятельно просит сдать до конца недели деньги на ремонт онлайн-школы! Есть от чего разболеться голове… Но говорят, что «голова болит» - теперь безнадежно устаревший аргумент. Зато как нельзя более актуально звучит: «Отстань! Я самоизолировалась». По такому случаю анекдотический Минздрав во время эпидемии рекомендует воздержаться от объятий и поцелуев и, по возможности, держать друг от друга дистанцию, в то время как семейные пары просто могут все оставить, как есть.
Итальянцы вот сидят на карантине подольше, чем все остальные, поэтому у них высокие семейные отношения достигли апогея. «Вот уже несколько дней, как мой муж смотрит в окно и плачет. Эта изоляция его доконает. Если так будет продолжаться, придется впустить его домой», - замечает героиня интернационального анекдота, бородатого, но адаптированного и прекрасно вписывающегося в весенние итальянские реалии.
Оптимисты уже строят планы на летний отпуск – помимо дивана, пользуются популярностью такие места назначения, как балкон и кресло перед телевизором. Июнь и июль граждане большинства стран мира планируют провести дома, а в августе собираются посетить магазин. Впрочем, наиболее ушлые уже додумались, как проводить больше времени на свежем воздухе. Нет, это не то, что вы подумали, да и где набрать столько собак. В городах, где выход на улицу куда более ограничен, чем у нас, лучший способ получить право неограниченного передвижения по общественному пространству – стать волонтером и предупреждать гуляющих, что гулять опасно.
Анекдот чем-то даже похож на коронавирус: он широко и быстро распространяется, не знает границ и национальностей, но в отличие от него продлевает нашу жизнь. Какой бы непредсказуемой и обескураживающей она ни была. Умный знает: чем травить душу, лучше травить анекдоты. И верить в то, что коронавирус сломается совсем скоро – как все, что сделано в Китае.