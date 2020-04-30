Употребление алкоголя не лечит и не защищает от Covid-19

Алкоголь нельзя использовать при проявлении первых признаков вирусного заболевания. И хотя поначалу самочувствие может улучшиться, у него есть влияния, которые при быстром развитии болезни могут его скорее ухудшить, например, свертываемость крови, повышение давления крови и увеличение частоты пульса.

Алкоголь вредит и иммунной системе дыхательных путей

Употребление алкоголя увеличивает восприимчивость к болезням разными способами, например, снижает всасываемость многих витаминов и минералов, а также нарушает баланс здоровых и нездоровых бактерий в кишечнике, а также их взаимодействие с иммунной системой.

Кроме того, исследования показывают, что излишнее употребление алкоголя повреждает клетки иммунной системы верхних дыхательных путей, делая человека более восприимчивым к вирусам. Так может увеличиться риск возникновения воспаления легких, острого респираторного синдрома и туберкулеза.

Алкоголь не годится для снижения стресса

Специалисты в области здравоохранения обеспокоены тем, что из-за чрезвычайного положения, вызванного Covid-19, люди стали больше выпивать дома, а их душевное здоровье ухудшается. Особенно страдают те, у кого и раньше были нарушения настроения и сна, кто был подвержен беспокойству и депрессии, или кому трудно контролировать употребление алкоголя.

Изменившаяся рабочая рутина и неуверенность в будущем вызывают возникновение дополнительных проблем. Важно, чтобы люди знали о главных принципах самостоятельной помощи, как беречь свое душевное здоровье. Нужно помнить, что алкоголь является психоактивным веществом, которое увеличивает симптомы депрессии, беспокойства, страха и паники. Поэтому все, кто употребляет алкоголь, должны тщательно взвесить, прежде чем «быстро поправить» самочувствие при помощи алкоголя. Алкоголь не помогает справиться со стрессом ни в короткой, ни в длительной перспективе.

Алкоголь не решает проблемы, а скорее добавляет их

Употребление алкоголя не решает проблемы, а скорее добавляет их: ухудшаются отношения с близкими или работодателем, принимаются неадекватные решения, увеличивается риск стать жертвой несчастного случая, а иногда может вызывать агрессивное поведение.

Если в вашей семье есть человек с алкогольной зависимостью, пьянство которого выходит из-под контроля и это может быть сопряжено с насилием, нужно не стыдиться, а думать о своих собственных и детей потребностях и искать помощи. Хорошо, если вы готовы к таким ситуациям, и у вас есть способные помочь люди, которым можно позвонить и поздно вечером, и которые могут за вами прийти. В случае серьезной опасности нужно вызывать полицию.

Алкоголь и лекарства несовместимы

Во время болезни хорошо помнить о том, что принимая как рецептурные, так и находящиеся в свободной продаже лекарства нужно избегать алкоголя. Взаимодействие алкоголя и лекарств может быть опасным даже тогда, когда их принимают в разное время.