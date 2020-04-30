Употребление алкоголя не лечит и не защищает от Covid-19

С распространением коронавируса по всему миру начали расползаться ложные утверждения о том, что у алкоголя имеются лечебные свойства. После случаев смерти, вызванных алкоголем, в Иране и Индии Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, чтобы разрушить миф о том, будто употребление крепкого алкоголя оздоравливает и предотвращает заражение коронавирусом. Несмотря на то, что крепкий алкоголь используется для дезинфекции внешних поверхностей, внутреннее употребление алкоголя не защищает от Covid-19, и не помогает в лечении от него, пишет в Postimees руководитель сферы алкоголя и табака Института развития здоровья Аннели Саммель.
Алкоголь нельзя использовать при проявлении первых признаков вирусного заболевания. И хотя поначалу самочувствие может улучшиться, у него есть влияния, которые при быстром развитии болезни могут его скорее ухудшить, например, свертываемость крови, повышение давления крови и увеличение частоты пульса.
Алкоголь вредит и иммунной системе дыхательных путей
Употребление алкоголя увеличивает восприимчивость к болезням разными способами, например, снижает всасываемость многих витаминов и минералов, а также нарушает баланс здоровых и нездоровых бактерий в кишечнике, а также их взаимодействие с иммунной системой.
Кроме того, исследования показывают, что излишнее употребление алкоголя повреждает клетки иммунной системы верхних дыхательных путей, делая человека более восприимчивым к вирусам. Так может увеличиться риск возникновения воспаления легких, острого респираторного синдрома и туберкулеза.
Алкоголь не годится для снижения стресса
Специалисты в области здравоохранения обеспокоены тем, что из-за чрезвычайного положения, вызванного Covid-19, люди стали больше выпивать дома, а их душевное здоровье ухудшается. Особенно страдают те, у кого и раньше были нарушения настроения и сна, кто был подвержен беспокойству и депрессии, или кому трудно контролировать употребление алкоголя.
Изменившаяся рабочая рутина и неуверенность в будущем вызывают возникновение дополнительных проблем. Важно, чтобы люди знали о главных принципах самостоятельной помощи, как беречь свое душевное здоровье. Нужно помнить, что алкоголь является психоактивным веществом, которое увеличивает симптомы депрессии, беспокойства, страха и паники. Поэтому все, кто употребляет алкоголь, должны тщательно взвесить, прежде чем «быстро поправить» самочувствие при помощи алкоголя. Алкоголь не помогает справиться со стрессом ни в короткой, ни в длительной перспективе.
Алкоголь не решает проблемы, а скорее добавляет их
Употребление алкоголя не решает проблемы, а скорее добавляет их: ухудшаются отношения с близкими или работодателем, принимаются неадекватные решения, увеличивается риск стать жертвой несчастного случая, а иногда может вызывать агрессивное поведение.
Если в вашей семье есть человек с алкогольной зависимостью, пьянство которого выходит из-под контроля и это может быть сопряжено с насилием, нужно не стыдиться, а думать о своих собственных и детей потребностях и искать помощи. Хорошо, если вы готовы к таким ситуациям, и у вас есть способные помочь люди, которым можно позвонить и поздно вечером, и которые могут за вами прийти. В случае серьезной опасности нужно вызывать полицию.
Алкоголь и лекарства несовместимы
Во время болезни хорошо помнить о том, что принимая как рецептурные, так и находящиеся в свободной продаже лекарства нужно избегать алкоголя. Взаимодействие алкоголя и лекарств может быть опасным даже тогда, когда их принимают в разное время.
Алкоголь может в значительной степени изменить действие лекарства. В некоторых случаях алкоголь может сделать лекарства менее эффективными или, наоборот, увеличить действие и побочные воздействия препарата. Например, в случае антибиотика употребление алкоголя может снизить эффективность лекарства, а употребления успокоительных или снотворного вместе с алкоголем может быть опасно для жизни. Прием обезболевающих и жаропонижающих вместе с алкоголем нарушает функции печени и может вызвать серьезные проблемы, в том числе печеночную недостаточность.
Советы, как, находясь в домашней изоляции или на карантине справиться без употребления алкоголя или не увеличить употребление.
- Ешьте нормально и разнообразно. Избегайте заедания стресса, но позволяйте себе время от времени что-то хорошее. Пейте достаточное количество воды.
- Создайте себе повседневную рутину и придерживайтесь ее.
- Тренируйтесь или двигайтесь дома и на улице.
- Поддерживайте связь с друзьями и родственниками при помощи средств связи, это смягчит одиночество и поможет поддержать настроение.
- Помогайте другим и поддерживайте их. Если сосредоточитесь на других, это поможет забыть о собственных тревогах, но не забывайте о необходимости соблюдать дистанцию.
- Спите по семь-девять часов в сутки, избегайте экранов перед отправкой ко сну, снизьте потребление кофеина.
- Найдите для себя заслуживающие доверия источники информации, но не следите за новостями постоянно, поскольку это может увеличить тревожные мысли. Вводите себя в курс происходящего лишь несколько раз в день.
- Попытайтесь определить свои повторяющиеся негативные мысли и заметите их подбадривающими мыслями, например: «Я справлюсь».
- Начините заниматься чем-то, что улучшает ваше самочувствие: полежите в ванной, читайте, пишите, играйте в игры, разгадывайте кроссворды или судоку, рисуйте, учите новые языки и так далее.
- Учитесь расслабляться. Например, найдите в интернете возможности и способы расслабления, это поможет справиться с тревожностью.
- Не покупайте алкоголь домой, держите запас нравящихся вам безалкогольных напитков.
- Ведите дневник, чтобы отслеживать количество потребляемого алкоголя, а также для выражения своих мыслей и эмоций.
- Не употребляйте алкоголь перед детьми.