Мать тяжело больного нарвитянина внезапно оказалась должна государству более 1700 евро

Давно потраченное пособие

Сын Маргариты передвигается только с помощью коляски или ходунков и имеет психологические проблемы, из-за чего не может жить самостоятельно. Когда ему исполнилось 18 лет, мать по решению суда стала опекуном сына.

В Эстонии существует пособие для опекуна в размере 240 евро в месяц. С февраля прошлого года на счет Маргариты начали приходить эти деньги, в дополнение к обычному детскому пособию. В Департаменте социального страхования сообщили, что новое пособие назначили на основании ходатайства Маргариты, к которому было приложено решение суда об опеке.

“Я не помню, чтобы я писала заявление об этом пособии”, - заверяет женщина.

По словам Маргариты, она пошла в нарвский отдел Департамента социального страхования, чтобы уточнить, что это за деньги. Чиновница департамента заверила ее, что всё нормально, она действительно имеет право на новое пособие.

Но в октябре из департамента позвонили и сообщили, что прекращают выплату пособия опекуна. Пособие предназначено для человека, который взял под опеку (усыновил) несовершеннолетнего ребенка. А при проверке данных чиновники выяснили, что сыну Маргариты уже исполнилось 18 лет. Значит, пособие было назначено безосновательно.

Взыскивать ошибочно перечисленные деньги департамент поначалу не собирался. Но на этой неделе Маргарита получила письмо от чиновницы из отдела финансов и развития Департамента социального страхования, которая потребовала вернуть более 1700 евро.

В письме сотрудница департамента согласилась, что ошибка произошла не по вине получателя пособия. Но по Закону об общей части Социального кодекса, безосновательно выплаченное пособие всё равно нужно вернуть.

Задним числом государство берет, но не дает

Маргарита рассказала, что в прошлом году оформляла пособие по бедности в городском Департаменте социальной помощи. Но когда государственный Департамент социального страхования стал присылать дополнительные 240 евро в месяц, она потеряла право на пособие по бедности.

Выплаченное по ошибке пособие государство хочет забрать задним числом, но не полученное из-за него пособие по бедности задним числом не оформишь, замечает женщина.

Муж Маргариты сейчас ищет работу с помощью Кассы по безработице, сама женщина и до кризиса найти работу не могла: хотя сын в будние дни учится в интернате под Раквере, на дорогу туда и обратно уходила часть каждого понедельника и каждой пятницы. В этом году учеба заканчивается, и от матери потребуется еще больше времени.

Сын Маргариты получает пособие по нетрудоспособности, и Маргарита, как опекун, подробно отчитывается, как тратит его деньги. Выплачивать из этих денег то, что требует вернуть департамент, по правилам нельзя. В целом, доход семьи очень небольшой, и требование заплатить 1700 евро шокировало женщину.

Она сразу проконсультировалась у знакомого юриста, и юрист сказал, что, скорее всего, придется платить. Если решение действительно не удастся оспорить, единственный выход она видит в том, чтобы снова оформлять пособие по бедности и платить с него.

“У меня сейчас доход - 50 евро плюс 60 евро с двух пособий. Ну, буду платить по пять-десять евро в месяц. Это максимум, что я могу платить”, - говорит Маргарита.

Она возмущена, что за ошибку расплачиваться приходится ее семье, а не чиновникам, которые допустили эту ошибку.

“Пусть платит чиновник, который ошибся! Или давайте пополам - пусть чиновник половину заплатит. В следующий раз он будет лучше выполнять свою работу”, - говорит женщина.

Руководитель Службы взысканий Департамента социального страхования Айре Варес прокомментировала ситуацию так:

“Да, это, конечно, сомнительная история. Департамент социального страхования ошибочно выплатил пособие человеку, который фактически не имел на него права. Мы приносим человеку свои извинения! Мы с ней уже связались и обсудили конкретный случай и причины его возникновения. Конечно, будем связываться снова и попробуем вместе найти наилучшее решение”.