Фото ⟩ На большом перекрестке в Ласнамяэ начал работать светофор

«Число пешеходов на пересечении Смуули-теэ и улицы Лийкури в последние годы увеличилось. Поскольку на Смуули-теэ, которая имеет по две полосы в оба направления, движение транспорта интенсивное, пересечение нерегулируемого перекрестка вызвало беспокойство у многих местных жителей. Новое решение сделает переход улицы более безопасным как для пешеходов, так и для водителей», - прокомментировал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. Старейшина также отметил, что новый регулируемый пешеходный переход находится в зеленом коридоре Ласнамяэ, который в будущем соединит две большие зеленые зоны района.

На перекрестке Смуули-теэ и улицы Лийкури в Ласнамяэ заработал светофор. ФОТО: Управа Ласнамяэ

Смуули-теэ является одной из самых оживленных дорог в районе Ласнамяэ, а одноименный мост через Лаагна-теэ является одним из крупнейших в районе. В последние годы транспортная нагрузка на перекресток значительно возросла. Дорога используется грузовыми машинами для движения в порт и обеспечивает хороший доступ к Таллиннской окружной дороге и Лаагна-теэ. Также Смуули-теэ активно используется жителями и гостями города во время мероприятий на Певческом поле.