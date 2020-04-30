Не попадитесь! Доверчивый житель Таллинна лишился 3000 евро

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в четверг, 29 апреля, было начато производство в связи с мошенничеством: на торговой платформе для человека создали не соответствующее действительности представление, предлагая возможность торговать прибылью на валютных рынках через брокера.

Потерпевший предоставил удаленный доступ к своему компьютеру с помощью программы TeamViewer и перечислил на торговую платформу сумму в 3290 евро.