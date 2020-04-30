Чт, 30.04.2020
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  • Не попадитесь! Доверчивый житель Таллинна лишился 3000 евро

Не попадитесь! Доверчивый житель Таллинна лишился 3000 евро

Евро. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks

Мошенники обманом путем выманили у жителя Таллинна крупную сумму денег.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в четверг, 29 апреля, было начато производство в связи с мошенничеством: на торговой платформе для человека создали не соответствующее действительности представление, предлагая возможность торговать прибылью на валютных рынках через брокера.

Потерпевший предоставил удаленный доступ к своему компьютеру с помощью программы TeamViewer и перечислил на торговую платформу сумму в 3290 евро.

На самом деле с платформы забрать деньги невозможно, но под разными предлогами у него продолжают требовать доплаты.

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