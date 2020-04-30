Большая таблица ⟩ Вот это цифры! Смотрите, сколько в Эстонии зарабатывают самые высокооплачиваемые чиновники

За Лапимаа следуют премьер-министр Юри Ратас и председатель Госсуда Виллу Кыве с доходом в 6661 евро.

В прошлом году в государственных учреждениях и учреждениях местных самоуправлений работали в общей сложности 16 428 чиновников, что составляет 12 процентов от работников общественного сектора.

Кроме того, были опубликованы зарплаты политических советников и помощников, работающих по трудовому договору, зарплаты высокопоставленных госслужащих и в случае учреждений местных самоуправлений зарплаты мэров и волостных старейшин.

Таллиннские чиновники — самые оплачиваемые среди работников местных самоуправлений. Мэр Михаил Кылварт и городской секретарь Тоомас Сепп получают по 6100 евро, на 100 евро меньше зарабатывает таллиннский финансовый директор Катрин Кендра. Руководитель юридического отдела Прийт Лелло зарабатывает 5600 евро, вице-мэры — 5200 евро в месяц.

Целью раскрытия информации о заработной плате должностных лиц является обеспечение прозрачности систем оплаты труда сотрудников государственных учреждений, справедливого вознаграждения и сопоставимости заработной платы.

В прошлом году больше всего заработал гендиректор Налогового департамента