Чт, 30.04.2020
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  • Вот это цифры! Смотрите, сколько в Эстонии зарабатывают самые высокооплачиваемые чиновники

Большая таблица ⟩ Вот это цифры! Смотрите, сколько в Эстонии зарабатывают самые высокооплачиваемые чиновники

Минфин.

ФОТО: Sander Ilvest

Министерство финансов раскрыло доходы по состоянию на 1 апреля самых высокопооплачиваемых чиновников, самую высокую зарплату получает председатель Таллиннского окружного суда Виллем Лапимаа, зарплата которого составляет 6745 евро, пишет Postimees.

За Лапимаа следуют премьер-министр Юри Ратас и председатель Госсуда Виллу Кыве с доходом в 6661 евро.

В прошлом году в государственных учреждениях и учреждениях местных самоуправлений работали в общей сложности 16 428 чиновников, что составляет 12 процентов от работников общественного сектора.

Кроме того, были опубликованы зарплаты политических советников и помощников, работающих по трудовому договору, зарплаты высокопоставленных госслужащих и в случае учреждений местных самоуправлений зарплаты мэров и волостных старейшин.

Таллиннские чиновники — самые оплачиваемые среди работников местных самоуправлений. Мэр Михаил Кылварт и городской секретарь Тоомас Сепп получают по 6100 евро, на 100 евро меньше зарабатывает таллиннский финансовый директор Катрин Кендра. Руководитель юридического отдела Прийт Лелло зарабатывает 5600 евро, вице-мэры — 5200 евро в месяц.

Целью раскрытия информации о заработной плате должностных лиц является обеспечение прозрачности систем оплаты труда сотрудников государственных учреждений, справедливого вознаграждения и сопоставимости заработной платы.

В прошлом году больше всего заработал гендиректор Налогового департамента

В прошлом году с самым большим годовым доходом был гендиректор Налогово-таможенного департамента Вальдур Лайд. Премьер-министр среди чиновников с самым большим годовым доходом занял девятое место. 

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