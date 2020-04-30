Центристскую партию не освободили от обязанности вернуть Таллинну 40 000 евро

Таллиннский окружной суд в четверг не удовлетворил жалобу Центристской партии и оставил без изменений решение, в соответствии с которым партия должна вернуть Таллинну полученные в качестве запрещенного пожертвования 40 000 евро.
Центристская партия безуспешно пыталась оспорить через окружной суд принятое в ноябре прошлого года решение Таллиннского административного суда, оставившее без изменений сделанное 12 октября 2018 года предписание комиссии по надзору за финансированием партий о возврате запрещенного пожертвования.
По оценке окружного суда, оплата спорных передач на средства местного самоуправления соответствует запрещенному использованию публичных средств и пожертвованию по меркам Закона о партиях, это пожертвование Центристская партия должна вернуть городу Таллинну.
Центристская партия может до 1 июня оспорить решение окружного суда через государственный суд.
12 октября 2018 года комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) обязала Центристскую партию вернуть городу Таллинну запрещенное пожертвование в размере 40 387,20 евро. Кроме того, ERJK обязала партию устранить недостатки квартального отчета о затратах за 2017 год и представить ERJK доказательства исполнения обязательств.
Запрещенное пожертвование касалось семи передач «Русский вопрос», которые выходили в эфир ПБК в период с 2 сентября по 14 октября 2017 года в качестве рекламы Центристской партии.