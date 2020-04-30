В апреле выдали рекордное количество больничных листов

По состоянию на 30 апреля, было открыто 32 000 больничных листов, из которых почти 5000 длятся менее восьми дней. Наибольшее количество открытых больничных листов было в середине апреля — почти 60 000, пишет rus.err.ee.

Главный специалист службы развития здоровья и коммуникации Больничной кассы Вивика Тамра сказала ERR, что по сравнению с первыми четырьмя месяцами предыдущего года во время чрезвычайного положения в этом году поступило рекордное количество листов нетрудоспособности.