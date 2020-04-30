Полиция будет следить за дорожным движением в усиленном составе

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин сказал, что три выходных дня и день зарплаты знаменуется для некоторых людей употреблением алкоголя, которое часто ведет к применению насилия, нарушению общественного порядка и управлению автомобилем в нетрезвом виде.

„Большинство жителей Нарвы осуждает такое поведение - люди хотят жить в безопасной среде и активно сообщают о всевозможных нарушениях полиции. На выходных на улицах будет больше патрулей, которые будут следить и за соблюдением правила 2+2, и за дорожным движением", - сказал Наролин.

Со времени установления чрезвычайного положения на сегодняшний момент полицейские Нарвского отделения полиции задержали 63 нетрезвых водителя, что вдвое больше, чем за тот же период 2019 года. 36 из них были в уголовно наказуемой степени опьянения.

Например, утром 27 апреля полицейские остановили в Нарве на ул. Графови автомобиль Nissan, за рулем которого был нетрезвый 52-летний мужчина. „Он ехал на рабочей машине за своими коллегами, чтобы вместе поехать на работу. Так как мужчина и ранее наказывался в уголовном порядке за нетрезвое вождение и условное наказание не оказало на него должного влияния, мы ходатайствовали в наказание за проступок об аресте и лишении прав и суд с этим согласился", - рассказал Дмитрий Наролин.

Мужчина должен будет отбыть 15 дней ареста, также его лишили права на управление транспортным средством на шесть месяцев, что означает, что ему надо будет снова сдавать экзамен.

"К сожалению, самый типичный пример задержанного нетрезвого водителя - это мужчина средних лет, у которого есть семья и работа, но который не думает о том, какими последствиями такой поступок может закончиться для него и ее семьи, когда он пьяным садится за руль. К счастью, в течение последних недель наши патрули успевали задерживать пьяных водителей до того, как они могли бы совершить ДТП. Я очень надеюсь, что люди не позволят своим близким сесть за руль нетрезвыми", - говорит Дмитрий Наролин.

Ведущий следователь просит сообщать о возможных нетрезвых водителях на номер 112, чтобы полиция могла вмешаться как можно быстрее.

По всей Идаской префектуре с 12 марта на сегодняшний день задержано 153 нетрезвых водителя, из которых 87 были в состоянии опьянения, управление транспортного средства в котором наказывается в уголовном порядке. За тот же период прошлого года было задержано 110 нетрезвых водителей, из них 58 - в уголовном опьянении.