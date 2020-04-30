В Таллинне стоматологическая помощь доступна и во время праздников

Таллиннская стоматологическая поликлиника постепенно возвращается в привычный ритм работы.

«Врачи Таллиннской стоматологической поликлиники ежедневно обслуживают как плановых, так и экстренных пациентов, услуга доступна и в государственные праздники. Необходимо учитывать, что в условиях чрезвычайной ситуации регистрация требуется, в том числе, и для получения экстренной медицинской помощи. Разумеется, из соображений безопасности необходимо соблюдать все указания персонала клиники», - сказала вице-мэр Бетина Бешкина.

Для того, чтобы оказываемая помощь была безопасной и для пациента, и для врача, а также для вспомогательного персонала, клиника ввела особые меры. К примеру, зона движения пациентов ограничена, а персонал должен использовать специальные защитные средства.

«Что касается взимания дополнительной платы за использование средств личной защиты, то Таллиннская стоматологическая поликлиника сейчас за это не берет с пациентов деньги», - добавила Бешкина.

Для регистрации на прием в клинику следует позвонить по телефону 612 1200 или по короткому номеру 1920. В праздничные дни и по субботам прием пациентов ведется с 9 до 15 часов, по воскресеньям – с 9 до 14 часов. По будням клиника открыта с 8 до 20 часов. Пациентов, у которых наблюдаются симптомы вирусного заболевания, просят аннулировать время визита к стоматологу, позвонив по номеру 1920. Визит следует отложить до полного выздоровления. С распорядком работы клиники в условиях чрезвычайной ситуации можно ознакомиться на сайте www.hambapol.ee.