Эстонский чиновник проиграл суд и должен выплатить государству штраф в 20 000 евро

Обвинительный приговор по делу о нарушении условий государственного тендера в отношении председателя бюджетной и финансовой комиссии горсобрания Хаапсалу Рихо Леппа и члена правления холдинговой фирмы OÜ Haapsalu Linnahooldus Ало Лыпса в четверг окончательно вступил в силу.
Защитник Леппа, адвокат Эрки Кергандберг и защитник Лыпса, адвокат Ану Тоомемяги оспорили обвинительный приговор своих подзащитных в Государственном суде, однако суд не принял к рассмотрению их кассационные жалобы.
Поскольку Государственный суд жалобы рассматривать не станет, вступил в силу приговор, по которому Лепп должен будет выплатить государству штраф в 20 599,80 евро и Лыпс — 8710,80 евро.
Ляэнеская окружная прокуратура обвинила Леппа и Лыпса в умышленном нарушении условий государственного тендера, предоставив преимущество одному из участников конкурса.
В соответствии с обвинением, член совета холдинговой фирмы Haapsalu Linnahoolduse OÜ и глава финансовой комиссии горсобрания Хаапсалу Рихо Лепп и член правления OÜ Haapsalu Linnahooldus Ало Лыпс сделали все для того, чтобы организованный летом 2018 года конкурс выиграло бы предложение фирмы Silberauto Eesti AS.
“В соответствии с обвинением, составленное Ало Лыпсом приглашение на покупку грузовика для проведения работ по обслуживанию дорог полностью соответствовало данным, полученным ранее от представителя фирмы Silberauto", - пояснила прокурор Кюллике Каск мотив своего решения о вынесении обвинения.
Лыпс и Лепп беспартийные, однако прежде являлись членами Партии реформ.