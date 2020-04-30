Эстонский чиновник проиграл суд и должен выплатить государству штраф в 20 000 евро

Защитник Леппа, адвокат Эрки Кергандберг и защитник Лыпса, адвокат Ану Тоомемяги оспорили обвинительный приговор своих подзащитных в Государственном суде, однако суд не принял к рассмотрению их кассационные жалобы.

Поскольку Государственный суд жалобы рассматривать не станет, вступил в силу приговор, по которому Лепп должен будет выплатить государству штраф в 20 599,80 евро и Лыпс — 8710,80 евро.

Ляэнеская окружная прокуратура обвинила Леппа и Лыпса в умышленном нарушении условий государственного тендера, предоставив преимущество одному из участников конкурса.

В соответствии с обвинением, член совета холдинговой фирмы Haapsalu Linnahoolduse OÜ и глава финансовой комиссии горсобрания Хаапсалу Рихо Лепп и член правления OÜ Haapsalu Linnahooldus Ало Лыпс сделали все для того, чтобы организованный летом 2018 года конкурс выиграло бы предложение фирмы Silberauto Eesti AS.

“В соответствии с обвинением, составленное Ало Лыпсом приглашение на покупку грузовика для проведения работ по обслуживанию дорог полностью соответствовало данным, полученным ранее от представителя фирмы Silberauto", - пояснила прокурор Кюллике Каск мотив своего решения о вынесении обвинения.