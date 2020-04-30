Фото ⟩ Новый очаг инфекции: начато тотальное тестирование, больница готова к росту числа нуждающихся в госпитализации

Департамент здоровья заказал тестирование 151 человека, ответы должны поступить завтра.

Вчера выяснилось, что в доме призрения в здании Тиели помимо трех клиентов, у которых уже был диагностирован COVID-19, еще у 13 постояльцев того же дома и четырех сотрудников тесты показали положительный результат. После этого Департамент здоровья решил протестировать 119 постояльцев и работников оставшихся трех домов.

Местная больница готова к тому, что в ближайшее время число нуждающихся в лечении резко вырастет.

По словам главы Пярнуской больницы Урмаса Суле, больница подготовилась к сценарию, что зараженных в Таммисте придется быстро доставлять в больницу.

«К выходным мы обсудили план действий и договорились с Таллиннской скорой помощью и больницами, что если в доме призрения Таммисте возникнет серьезная проблема, можно будет туда направить пациентов», - сказал Суле.

ФОТО: Urmas Luik