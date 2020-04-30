Фото и видео: как проходят учения «Весенний шторм» в условиях чрезвычайного положения

«Обратная связь о первой фазе учений была очень многообразной и основываясь на этом можно сказать, что тактические учения удались», - сказал руководитель тактической части учений командир 2-ой пехотной бригады полковник Тармо Метса.

«У нас были некоторые тактические недочеты, что даже хорошо, так как мы смогли вынести из этого свои уроки и обнаружить свои слабые стороны, но учения продолжаются и мы удерживаем свои позиции, а также готовимся к контратаке. Поддержка с воздуха прибыла на место. Покажем неприятелю его место!» - сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга.

В ходе первого этапа «Весеннего шторма» подразделения отрабатывали взаимодействие в рамках тактической части учений, прошедшей на Центральном полигоне Сил обороны, за этим последовала фаза, где обороняющиеся подразделения должны были разложить силы противника, проникнуть в тыл неприятеля и перейти к маневренной обороне. В последние пару дней подразделениям пришлось вести и оборонительные бои.

На данный момент подразделения будут пополнять запасы и уже со 2 мая начнутся боевые стрельбы, которые продлятся до 8 мая. В них примут участие маневренные подразделения, 21-й и 13-й пехотные батальоны, которых ждут боевые стрельбы под командованием бригады, в ходе которых их будут поддерживать различные рода войск, как саперы и артиллерия.

Сегодняшний «Весенний шторм» проходит сильно уменьшенным составом. То, как это повлияло на обучение солдат срочной службы, подытожил руководитель первой фазы учений полковник Тарма Метса. Прежде всего из-за этого пострадало международное сотрудничество между высшими штабами и союзниками. «Также мы не смогли привлечь многотысячный резервный состав во множество подразделений, что необходимо проводить ежегодно», - сказал полковник Метса.

«В небольшом составе учений и использовании Центрального полигона Сил обороны есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что мы имеем дело с нашей собственной территорией и учениями мы не тревожим гражданских, но, это также и минус, ведь эта среда является слишком знакомой для подразделений, которые провели здесь множество учений, и не предлагает достаточно вызовов», - добавил полковник Метса.

Учения «Весенний шторм» разделены на два этапа. С 25 по 30 апреля состоялись тактические учения. С 1 по 8 мая на центральном полигоне будут проходить боевые стрельбы, в ходе которых подразделения отработают взаимодействие между пехотными подразделениями и подразделениями боевой поддержки в условиях реальной боевой обстановки.

Помимо союзников и подразделений 1-ой и 2-ой пехотных бригад в учениях также принимают участие подразделения кибернетического командования, военно-воздушных сил и военной полиции.