Премьер-министр России заразился коронавирусом

Премьер РФ уходит на самоизоляцию, он заверил, что правительство продолжает штатную работу. Он подчеркнул, что будет находиться на связи с членами кабмина по телефонной и видеосвязи, пишет "Интерфакс".

«Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию»: Мишустин доложил Путину, что у него обнаружен коронавирус. И.о. премьера назначен Белоусов pic.twitter.com/35A15OCqMZ — Артем (@A_Yuzhakov) April 30, 2020

Мишустин также сообщил, что предложил исполнять обязанности главы правительства первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В свою очередь Владимир Путин выразил надежду, что Мишустин будет активно участвовать в работе по поддержке граждан и экономики, а также заверил, что окончательные решения в этой сфере без участия премьера приниматься не будут.

Глава правительства РФ также еще раз обратился к россиянам с призывом максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и сделать все возможное, чтобы остановить ее распространение.

"Впереди - майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения", - продолжил Мишустин.