Рестораторы, выбросьте свои меню и начните наконец готовить то, что нравится нам!

Кто это понял раньше – сейчас на плаву и даже с прибылью. Кто не понял – закрыты и ждут банкротства. Или совершают одну ошибку за другой.

Главная сегодняшняя ошибка большинства рестораторов в том, что они, ничего не меняя в старом меню, блюда которого и раньше не пользовались спросом, начали пытаться продавать эти не популярные блюда с доставкой. Конечно, их никто не будет покупать!

Мое предложение

Выбрасывайте прямо сейчас свое старое меню и начинайте готовить блюда, которые ваш потребитель действительно желает и готов покупать. Вы меня резонно спросите: «А какие блюда покупатель желает?»

80% ресторанов Эстонии открывались и работали до кризиса по четырем принципам:

- Я – ресторатор, и я знаю чего хочет покупатель, а хочет он те же блюда, что и я.

- У меня есть повар, и он умеет готовить только это.

- Посмотрим, что готовят и продают другие, и будем делать тоже самое.

- Турист - идиот, он схавает все! А если ему не понравится, то и хрен с ним, так как он больше не приедет. Приедет другой идиот и тоже схавает! Правда, этому принципу уже давно мешают TripAdvisor, Google и прочие международные рейтинги.