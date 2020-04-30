Парад уйдет в воздух. Как в России отметят 75-летнюю годовщину победы в ВОВ с учетом эпидемии

На Красной площади также должны были впервые пройти танки Т-90М, которые только начали поступать в войска в 2020 году. Но эту последнюю модификацию танка Т-90 уже несколько лет показывают публике на военных выставках.

ТАСС со ссылкой на "Уралвагонзавод" передавал, что танки оснащены радиационной, химической, но главное - бактериологической защитой, так что экипажам внутри не страшен новый коронавирус.

Другой особенностью парада должна была стать колонна из 30 танков Т-34 времен войны, но их сложно назвать сенсационной новинкой.

На какую дату перенесут Парад победы

Путин отложил Парад победы на неопределенный срок. Хотя он и пообещал провести его до конца года, дата остается открытой.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, публично просивший Владимира Путин перенести Парад 9 мая, предложил две более поздних даты.

Первый вариант - 24 июня. В 1945 году в этот день в Москве прошел парад со складыванием германских знамен у подножия мавзолея Ленина.

Другой вариант - 3 сентября, то есть следующий день после даты окончания Второй мировой войны. 24 апреля Путин подписал закон о переносе Дня окончания ВМВ на эту дату, сославшись на то, что победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение войны.

РБК со ссылкой на свои источники передавал, что Кремль и минобороны обсуждают возможность провести парад 7 ноября, в этот день 1941 года в разгар битвы за Москву прошел военный парад, на котором присутствовал Иосиф Сталин.

20 апреля ТАСС со ссылкой на министерство обороны сообщило, что участников парада, которые тренировались в Алабино, отправили к местам дислокации, где они проведут две недели на карантине. Военную технику, которая собрана для парада в Подмосковье, оставили на на своих местах.

Военный эксперт Виктор Мураховский в интервью Би-би-си отмечал, что дата 24 июня не подходила бы для проведения парада в случае, если технику вернули к местам постоянной дислокации - в таком случае ее пришлось бы сразу готовить к обратной отправке в Москву.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI сказал, что новая дата парада Победы будет определена с учетом развития эпидемиологической ситуации.

Как пройдет "Бессмертный полк"

Из-за эпидемии многие мероприятия, связанные с Днем победы, меняют формат или вовсе переходят в онлайн, как например, "Бессмертный полк".

Шествие "Бессмертный полк", когда потомки проходят по городу с портретами своих воевавших родственников, в последние годы завершает парады 9 мая. В этот раз организаторы предложили провести его в интернете. Портреты ветеранов войны интернет-пользователи смогут закачать в специальный "Банк памяти" в социальных сетях, например, в Facebook (приложение получит доступ к списку друзей, имени и фотографии). Эти фотографии будут транслировать по телевидению и в интернете.

"9 мая, в час минуты молчания, в 19 часов, выйти на балконы, подойти к окнам и всем вместе исполнить нашу знаменитую песню "День Победы", - предложил 27 апреля актер Василий Лановой.