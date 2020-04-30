В Дании полиция предотвратила теракт

Власти Дании в четверг сообщили о провидении полицейской спецоперации в Копенгагене с целью предотвращения теракта, пишет Postimees.
Глава полиции Копенгагена инспектор Йорген Берген Сков сказал телеканалу DR, что предполагаемый террорист входил в радикальную исламистскую группировку. Подозреваемого задержали при попытке получить доступ к оружию и боеприпасам.
Более подробные детали операции пока неизвестны, но полиция планирует позднее дать пресс-конференцию.
Власти Дании за последние годы сообщили о предотвращении нескольких террористических актов, некоторые из которых были связаны с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда.
В декабре полиция в различных местах страны задержала около 20 человек, которых подозревают в связи с террористами.