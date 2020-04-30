В Дании полиция предотвратила теракт

Глава полиции Копенгагена инспектор Йорген Берген Сков сказал телеканалу DR, что предполагаемый террорист входил в радикальную исламистскую группировку. Подозреваемого задержали при попытке получить доступ к оружию и боеприпасам.

Более подробные детали операции пока неизвестны, но полиция планирует позднее дать пресс-конференцию.

Власти Дании за последние годы сообщили о предотвращении нескольких террористических актов, некоторые из которых были связаны с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда.