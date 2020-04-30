Видео ⟩ Эффектно: эстонские спасатели проводили из очага заражения пришедший на помощь людям военный госпиталь

Спасатели эффектно проводили с острова полевой госпиталь Сил обороны.

Департамент здоровья создал штаб, начавший работу в начале апреля, для координации работы Курессаареской больницы и полевого госпиталя Сил обороны. Штаб оказывал поддержку медицинским услугам Курессаареской больницы и работе полевого госпиталя. Штабом руководил советник отдела готовности к кризисным ситуациям спасательного департамента Яко Верник. Во время отсутствия Верника его замещал советник спасательного департамента Мати Райдма.

«Развернутый при Курессаареской больнице полевой госпиталь Сил обороны обеспечивал наличие на Сааремаа 20 дополнительных коек с подачей кислорода и готовность на тот случай, если число пациентов возрастет, - сказал Верник. - Кризису свойственна неуверенность в завтрашнем дне, поэтому важно быть готовыми к любым сценариям. Поскольку, согласно прогнозам, сделанным в начале кризиса, был риск, что в Курессаареской больнице не будет хватать мест и персонала, было принято решение отправить на остров полевой госпиталь и укомплектовать его персоналом».

Роль кризисного штаба заключалась в координации сотрудничества ряда учреждений и партнеров и создании функционирующей сети по урегулированию кризиса на Сааремаа. «Коротко говоря, можно сказать, что мы с штабом и командой поддержки сделали все необходимое, чтобы больница могла спокойно заниматься тем, что умеет лучше всего — лечила пациентов», - сказал Верник.

Так, больнице оказывали помощь, например, в найме персонала, обеспечении логистики и прочем, напрямую не относившемся к медицинской работе. Для оказания поддержки оперативному штабу была сформирована команда сотрудников спасательного департамента, в состав которой вошли специалисты всех сфер. Важный вклад в работу штаба совершали также врач и медсестры контроля инфекций.

Верник отметил успешное сотрудничество с волостной управой Сааремаа. «Эти два фактора сыграли важную роль в урегулировании кризиса — местное самоуправление повышало информированность населения, чтобы нуждающихся в госпитализации людей было как можно меньше, а больница сохраняла готовность на тот случай, если пациентов будет больше, чем можно принимать местными силами», - сказал он. Верник добавил, что Курессаареская больница успешно справилась с кризисом — эффективно руководила работой и оперативно и без проблем обслуживала пациентов.

Глава полевого госпиталя, младший лейтенант Мартин Лембер сказал, что работа госпиталя дала ценный опыт и персоналу, и срочнослужащим. «Запуск полевого госпиталя в кризисной ситуации подтвердил, что модель армии резерва работает, а наши обученные срочнослужащие вместе с военнослужащими и гражданскими медицинскими работниками могут крайне профессионально выполнять свои задачи», - сказал он.

Руководитель работами по чрезвычайному положению на Сааремаа Маргус Линдмяэ сказал, что кризис показал, что отработанные ранее планы по урегулированию кризисов оказываются в реальной ситуации крайне полезны. «Мы вместе с партнерами смогли сохранить контроль над ситуацией. Приходилось принимать сложные, содержательные и затратные решения, но все они были необходимы для защиты населения и борьбы с распространением вируса, - сказал он. - При выходе из кризиса нам предстоит еще много сложных и затратных решений и пока рано терять бдительность. Чтобы снова не столкнуться с кризисом, нужен вклад каждого».