Денежный вальс на примере Tallink: жалуйся, хвали-хвали, жалуйся, проси-проси

Чем больше перемещаемые суммы, тем выше ставки. «Предпринимательство – это как езда на велосипеде, нельзя останавливаться, иначе упадешь. Сейчас мы еще немного можем покрутить», - говорит журналисту Postimees крупный акционер и член совета Tallink Айн Хансшмидт, выходя из своей золотистой Audi.
Что за слово в китайском языке означает одновременно и опасность, и возможность, сейчас, очевидно, лучше всего знают предприниматели. Всем им достается от кризиса, на рынках как будто нулевое положение, где если работать и если повезет, можно выкарабкаться из трудностей или вовсе переменить расстановку сил в свою пользу.
В получасовом интервью, данном возле круизных лайнеров, стоящих у причала в Таллиннском порту, акционер Tallink Айн Хансшмидт дал Postimees «короткую и емкую презентацию бизнес-идеи», как это рекомендуется на сайте EAS: жалуйся, хвали, проси.
Для этого есть и причина: морские поездки по большей части остановлены, гостиницы пустуют, из спа выпущена вода, такси ждут клиентов, а Burger King – открытия. Tallink хочет получить от государства ликвидный кредит в 150 миллионов евро, в идеале так, чтобы государство не стало акционером.
Жалуйся на положение
«Два ходят, четыре должны быть здесь… я даже не знаю, да. Их так много», - пытается Хансшмидт сосчитать круизные суда, стоящие в своем порту. Он улыбается, но положение, по его словам, скверное.
«Цель была – оборот в миллиард евро, сегодня 85% бизнеса рухнуло. Правительства решили все остановить. Сегодня Tallink, без сомнения, переживает кризис», - говорит Хансшмидт.
В Латвии они были вынуждены сократить 500, в Эстонии – 150-200 работников. Три из 14 круизных судов Tallink в этот день стоят под парами в порту и, хотя порт назначения для них не обозначен, команда находится на борту 24 часа в сутки семь дней в неделю. Чтобы в случае, если правительства разрешат и люди не побоятся, можно было сразу пустить суда в путь.
«Важно, чтобы государственная помощь, нигде не застряла, не растянулась слишком. Иначе мы по сравнению с конкурентами в Финляндии, Дании и Швеции проиграем в конкуренции, поскольку они получат пособие, а мы нет», - говорит он.
Хансшмидт долго был на карантине, но, как только прошли обязательные 14 дней, пришел на интервью. Для Postimees организовали возможность запустить в порту дрон – обычным смертным это запрещено – и Tallink сделал все для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Как и в начале кризиса, когда Tallink послал свои суда выручать эстонцев и разместил журналистов, поехавших это освещать, в каютах свит.
«Но на судно зайти нельзя, потому что карантин и нельзя мешать команде. Мы же не знаем, являемся ли носителями вируса или нет», - поясняет Хансшмидт, переходя на другую, интересную ему тему.
Хвали раздающего деньги
«Но большая помощь, что Касса по безработице подставила свое плечо и платит 70% зарплаты. Это, конечно, смягчит этот кризис и поможет пережить кризис в здравоохранении», - говорит он. Это пункт звучит в интервью неоднократно, поскольку одна из причин, по которым в Латвии Tallink пришлось сократить столько людей, состояла, по его словам, в том, что Латвия не предложила ни им, ни другим оперирующим там судовым компаниям особых решений.
Почему он и другие крупные акционеры не хотят закладывать свою шкуру? «Мы закладываем. У нас заложено все имущество. Когда во время кризиса мы получили дивиденды, мы инвестировали их обратно. Мы инвестировали в Eesti Gaas, инвестировали в недвижимость. Гостиницы стоят. Мы многое сделали. Это бизнес, и у нас ничего нет в заднем кармане», - говорит он.
Личных средств у него и других собственников, по его словам, недостаточно. «В Эстонии все время говорят о миллионерах. Мы кредитные миллионеры. В Эстонии капитал очень тонкий. Мы все зависим от кредитов. Мы были бы богаты, если бы что-то продали. Но сейчас надо действовать», - говорит он, добавляя, что продажа одного судна не помогла им успешно преодолеть кризис.
Проси кредит
«Если бы мы первыми получили кредит на ликвидность, к тому времени, когда ударит по другим, мы бы могли уже выплатить кредит», - говорит он.
У государства за последний месяц прямо или косвенно просили помощи почти все эстонские предприниматели. В последний раз бурное обсуждение по стране случилось, когда эстонский стартап Bolt попросил у государства помощь в 50 миллионов евро, но не получил ее. По словам Хансшмидта, другие компании еще не получили от кризиса так сильно, как они. «Эта внутренняя война между компаниями бессмысленна, мы должны бы поддерживать друг друга, а не спорить, можем ли мы получить или нет», - говорит он.
«У Tallink 8000 человек, 6800 поставщиков, 12000 акционеров, если нас попытаются прокатить, то проблемы возникнут у 30 000 семей», - поясняет Хансшмидт.
Он хочет, чтобы правительства позволили Tallink вновь начать курсировать между Эстонией и Финляндией. «Необходимо использовать меры, данные правительством. Мы сделаем заполняемость только на 50%, чтобы люди могли двигаться, соблюдать дистанцию и придерживаться правил», - пообещал Хансшмидт.
Если крупные акционеры Tallink Энн Пант и Калев Ярвелилл, скорее, держатся в тени от внимания СМИ, то Айн Хансшмидт более открыт: если надо, он высказывается. И сейчас Tallink необходимо задействовать все рычаги, чтобы выйти из опасного моря. С одной стороны, надо достигнуть разумного соглашения с теми, кто принимает решения – министром финансов Мартином Хельм и другими членами правительства. С другой – для этого необходима и поддержка общества.
Хансшмидт подчеркнул, что, если именно они получат от государства кредит, никто из собственников не побежит делать пожертвования партиям, раздающим деньги. «Нет, нет. Я точно не знаю, чтобы такие вещи делались», - говорит он.
В данный момент Tallink ждет условий своего ходатайства о кредите в Kredex, чтобы можно было сесть с государством за стол переговоров.
«Здесь нельзя прятаться в угол и плакать. Если хочешь выбраться из кризиса, ты должен действовать, действовать и действовать», - говорит Хансшмидт и садится в машину.
Видео интервью с Айном Хансшмидтом – третья часть серии «Нулевая точка», в которой бизнесмены говорят о ситуации в экономике, решениях и о том, как благополучно выйти из кризиса.