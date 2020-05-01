Денежный вальс на примере Tallink: жалуйся, хвали-хвали, жалуйся, проси-проси

Почему он и другие крупные акционеры не хотят закладывать свою шкуру? «Мы закладываем. У нас заложено все имущество. Когда во время кризиса мы получили дивиденды, мы инвестировали их обратно. Мы инвестировали в Eesti Gaas, инвестировали в недвижимость. Гостиницы стоят. Мы многое сделали. Это бизнес, и у нас ничего нет в заднем кармане», - говорит он.

Личных средств у него и других собственников, по его словам, недостаточно. «В Эстонии все время говорят о миллионерах. Мы кредитные миллионеры. В Эстонии капитал очень тонкий. Мы все зависим от кредитов. Мы были бы богаты, если бы что-то продали. Но сейчас надо действовать», - говорит он, добавляя, что продажа одного судна не помогла им успешно преодолеть кризис.

Проси кредит

«Если бы мы первыми получили кредит на ликвидность, к тому времени, когда ударит по другим, мы бы могли уже выплатить кредит», - говорит он.

У государства за последний месяц прямо или косвенно просили помощи почти все эстонские предприниматели. В последний раз бурное обсуждение по стране случилось, когда эстонский стартап Bolt попросил у государства помощь в 50 миллионов евро, но не получил ее. По словам Хансшмидта, другие компании еще не получили от кризиса так сильно, как они. «Эта внутренняя война между компаниями бессмысленна, мы должны бы поддерживать друг друга, а не спорить, можем ли мы получить или нет», - говорит он.

«У Tallink 8000 человек, 6800 поставщиков, 12000 акционеров, если нас попытаются прокатить, то проблемы возникнут у 30 000 семей», - поясняет Хансшмидт.

Он хочет, чтобы правительства позволили Tallink вновь начать курсировать между Эстонией и Финляндией. «Необходимо использовать меры, данные правительством. Мы сделаем заполняемость только на 50%, чтобы люди могли двигаться, соблюдать дистанцию и придерживаться правил», - пообещал Хансшмидт.

Если крупные акционеры Tallink Энн Пант и Калев Ярвелилл, скорее, держатся в тени от внимания СМИ, то Айн Хансшмидт более открыт: если надо, он высказывается. И сейчас Tallink необходимо задействовать все рычаги, чтобы выйти из опасного моря. С одной стороны, надо достигнуть разумного соглашения с теми, кто принимает решения – министром финансов Мартином Хельм и другими членами правительства. С другой – для этого необходима и поддержка общества.

Хансшмидт подчеркнул, что, если именно они получат от государства кредит, никто из собственников не побежит делать пожертвования партиям, раздающим деньги. «Нет, нет. Я точно не знаю, чтобы такие вещи делались», - говорит он.

В данный момент Tallink ждет условий своего ходатайства о кредите в Kredex, чтобы можно было сесть с государством за стол переговоров.

«Здесь нельзя прятаться в угол и плакать. Если хочешь выбраться из кризиса, ты должен действовать, действовать и действовать», - говорит Хансшмидт и садится в машину.