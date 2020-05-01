Пт, 1.05.2020
Таллинн может оказаться тормозом для снятия ограничений во всей стране. Март Хельме
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"Инсайт": чтобы устранить нарушения в магазинах Maxima, пришлось за руку привести чиновников

Maxima

ФОТО: Sille Annuk

Недосягаемый антисептик, длинные очереди у касс и узкие проходы между полками, которые делают соблюдение правила "2+2" просто невозможным. Это все "Инсайт" обнаружил в магазинах торговой сети Maxima расположенных в разных районах Таллинна, пишет Rus.err.

17 и 21 апреля журналисты обошли магазины всех крупных сетей действующих в районе и наткнулись на проблемы в нескольких магазинах сети Maxima, а через несколько дней вернулись с муниципальной полицией. 

Если в торговом зале покупатели, в теории, ещё могут соблюдать дистанцию в два метра, прячась от других посетителей в углы, то у кассы ни о каком соблюдении 2+2 речи быть не может. В магазине были открыты две обычные кассы из пяти, и покупатели из второй очереди стояли прямо за спиной у одного из кассиров. 

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