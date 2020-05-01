С 1 мая дизельный акциз снизится на четверть

С 1 мая акциза на дизель снизится с 493 до 372 евро за 1000 литров, что предположительно снизит розничную цену на дизель примерно на 14 центов за литр.
По словам министра финансов Мартина Хельме, снижение акциза на дизельное топливо окажет оздоровительное влияние на экономику. «Будем надеяться, снижение акциза дойдет теперь как можно быстрее и в полном объеме до заправок – продавцы топлива смогут продемонстрировать, что слова становятся делами и цены на топливо начинают снижаться», - сказал Хельме.
«При остывании экономики это поможет людям сэкономить на транспортных расходах и более широко положительно скажется на всей экономике, поскольку цена на дизель – важная составляющая производства для многих предприятий, - сказал министр. – Кроме того, мы ожидаем, что в результате этого существенно уменьшится приобретение топлива за пределами Эстонии и ушедшие туда деньги вернутся к нам обратно».
«Цена на дизель также уменьшит цену на транспорт в стране для многих предприятий, включая автобусные. Это сделает транспорт дешевле, предприятия более жизнеспособными, а государственные дотации меньше», - сказал министр финансов.
В результате снижения ставка дизельного акциза в Эстонии станет такой же, как в Литве, и ниже, чем в Латвии, где она составляет 414 евро. Поскольку в Литве на конечную цену дизеля влияют еще несколько факторов, как, например, отличающееся от Эстонии иное требование биодобавок и местный завод по очистке, цена на дизель в Эстонии все же будет чуть выше, чем в Литве, но должна выйти на один уровень с Латвией.
Предположительно, когда эффект снижения акциза скажется на розничной продаже, заправляться в Латвии станут существенно меньше, и хотя полностью эта тенденция не исчезнет, экономическая целесообразность заправки в Эстонии и для местных перевозчиков, и для транзитных, все же увеличится. В Эстонии с большей вероятностью будет заправляться транзит, направляющийся в Финляндию и Швецию.
Вместе со акцизом на дизель снизится и ряд других топливных акцизов, которые связаны с дизелем. Ставка акциза на дизельное топливо особого назначения упадет с 133 евро до 100 на 1000 литров, цена предположительно снизится на 4 цента за литр.
Акциз на легкое топливное масло упадет с 493 до 372 евро за 1000 литров аналогично дизелю, цена предположительно снизится на 14,5 евроцента за литр. Потребление легкого топливного масла в Эстонии маргинально. Акциз на тяжелое топливное масло снизится с 559 до 422 евро за 1000 килограммов.
Такие акцизные ставки будут действовать с 1 мая по 30 апреля 2022 года. С учетом НСО госбюджет недосчитается из-за снижения дизельного акциза за этот период 158,3 миллиона евро.