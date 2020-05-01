Вниманию водителей: весенние сюрпризы на дорогах

«Весной на дорогах появляются велосипедисты, мотоциклисты и различные сезонные транспортные средства, в результате чего, по сравнению с зимним периодом, движение заметно меняется. Поэтому чаще встречаются и ошибки при маневрировании, вызванные невнимательностью и неожиданностями, – сказал руководитель группы страхования транспорта ERGO Кайдо Нааритс, добавив, что с наступлением весны на шоссе повышается предельная разрешенная скорость движения, что может сказаться и на восприятии водителями скорости в принципе. – Важно все же стараться не превышать максимальную разрешенную скорость, причем выбранная скорость движения должна соответствовать дорожным условиям и навыкам вождения».

Крупнейшая в Эстонии предлагающая услуги дорожного страхования компания ERGO составила ряд рекомендаций, важных весной для всех водителей.

Слепящее солнце

Ни для кого не сюрприз, что вместе с весной приходит долгожданная солнечная погода. Проблема в том, что иногда это может создавать проблемы водителям из-за снижения видимости. В принципе, солнечные очки могут пригодиться в машине круглый год, но именно сейчас самое время отыскать их и держать под рукой. Также не забудьте проверить состояние лобового стекла и помыть его изнутри и снаружи – в солнечную погоду грязное исцарапанное стекло может заметно ухудшать видимость.

Велосипеды на проезжей части

Верный признак весны – появление на дорогах всевозможных двухколесных средств передвижения. Это не только мотоциклы и велосипеды, но и всевозможные самокаты и гироскутеры. В сравнении с зимой картина на дороге становится гораздо более пестрой, но у многих водителей автомобилей не получается достаточно оперативно приспособиться к изменившимся условиям. Не подлежит сомнению, что водителям следует проявлять повышенную внимательность в отношении велосипедистов, особенно с учетом того, что те находятся в более уязвимом положении. Велосипедисты, в свою очередь, также должны следовать правилам дорожного движения, однако, к сожалению, не всегда это делают. Часто случается, что велосипедист появляется буквально из ниоткуда или же совершает опасный маневр – нередко это приводит к несчастью. Нельзя при этом сказать, что все автомобилисты как один считаются с участниками дорожного движения, передвигающимися не на машине. Опасностей полно, поэтому можно только пожелать, чтобы мы все относились друг другу с пониманием и вниманием, считаясь со другими участниками дорожного движения.

Дети на дороге

Коронавирус спутал все карты – вместо школы дети теперь больше времени проводят дома, а в хорошую погоду, конечно же, высыпают на улицу. Родители же тем временем часто заняты работой или хозяйством, поэтому предоставленные себе дети вполне могут, заигравшись или просто по невнимательности, оказаться на проезжей части. Особенно осторожными водителю следует быть в городе и других населенных пунктах – там опасность того, что кто-то внезапно выбежит из-за угла, очень высока. Ну и, конечно, на дворовой территории следует обязательно сбавлять скорость. В непосредственной близости от пешехода транспортное средство должно двигаться с его скоростью, а развивать во дворах скорость более 20 километров в час в принципе запрещено.

Опасные выбоины

Климат в нашей стране не очень щадящий – страдает от него и дорожное полотно. По окончании зимы дороги в Эстонии часто находятся в плачевном состоянии – выбоины подстерегают буквально на каждом углу. Особо внимательным следует быть на грунтовых дорогах, которые еще не успели отремонтировать после зимнего сезона (правда, не исключено, что грунтовки ремонт в принципе не коснется). Если заботитесь о своем автомобиле, не забывайте заметно сбавить скорость, выехав на грунтовую дорогу. Пусть вы потеряете несколько минут, зато потом избежите необходимости тратить деньги и время, если машине из-за вашей спешки потребуется ремонт.

Сельскохозяйственная техника и опасные грузы