Аппараты ИВЛ для российских больниц закупали через оформленные на подставных людей фирмы

Контракт с этой фирмой был подписан в августе 2019 года, а уже в декабре Министерство здравоохранения Новосибирской области было вынуждено в одностороннем порядке от него отказаться. Дело в том, что министерство ожидало получить аппараты с необходимыми ему техническими характеристиками. А "Марксон" поставила отечественные аппараты "Авента-М" производства УПЗ, которые, по мнению заказчика, этим характеристикам не соответствовали.

За срыв этого государственного контракта компания "Марксон" попала в список недобросовестных поставщиков. Фирма подала на министерство здравоохранения Новосибирской области иск в арбитражный суд. Однако рассмотрение перенесли "в связи с распространением коронавирусной инфекции".

По данным "Важных историй", на рынке действует целая сеть таких компаний как "Марксон", которые продают отечественные аппараты ИВЛ по завышенным ценам. Эти фирмы записаны на подставных людей. Например, директором и владельцем "Марксон" на момент закупок ИВЛ был 27-летний Андрей Макаев. На одном из сайтов вакансий можно найти его резюме, где он описывает свою специальность как "упаковщик, фасовщик" на производстве. В своем профиле в социальной сети "ВКонтакте" Макаев тоже не производит впечатление директора фирмы, поставляющей дорогое медицинское оборудование.

Журналисты связались с Макаевым, чтобы прояснить некоторые детали, но он ответил: "Конкретно я этим не занимаюсь, и всей информацией не обладаю. Так что я врятли вам чем то смогу помочь" (орфография и пунктуация сохранены).

На встрече с президентом России - уже в разгар эпидемии коронавируса - глава Минпромторга Денис Мантуров, который создал столько преимуществ для отечественных производителей ИВЛ, признался, что совсем недавно готов был выступать за их закрытие. "Слава Богу, не сделали", - сказал чиновник.

А в конце прошлого месяца правительство России выделило Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку дополнительных ИВЛ, чтобы ликвидировать их острый дефицит в регионах России. Единственным поставщиком оборудования назначили "Концерн радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), в который входит УПЗ. "И у этой партии отечественных аппаратов вентиляции легких точно не будет конкурентов и отказов от больниц. Время, когда можно было выбирать, уже прошло", - подытожили "Важные истории".

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Основатели проекта - Роман Анин и Олеся Шмагун. Анин больше 10 лет работал в "Новой газете", в последние годы был редактором отдела расследований. Вместе с Олесей Шмагун и Дмитрием Великовским они занимались, в частности, расследованием "панамских документов" и получили за эту работу Пулитцеровскую премию. Среди авторов - известные российские журналисты, часть из которых также работала в "Новой газете": Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Соня Савина и Нина Абросимова.