С сегодняшнего дня заметно снизятся ставки акцизов на природный газ и электроэнергию

«Из-за экономического спада снижаются и доходы людей, и оборот предприятий, но все равно приходится оплачивать повседневные бытовые расходы вроде счетов за электричество или газ. Чтобы с ними было легче справиться, мы на два года снижаем ставки акциза на газ и электричество», - сказал министр финансов Мартин Хельме.

В итоге изменений акцизная ставка на природный газ снизится до уровня 2017 года, для домохозяйств природный газ тем самым подешевеет на 7,1 процента. В Эстонии природный газ для отопления, подогрева воды и приготовления пищи использует более 100 000 семей, которые в 2018 году в общей сложности использовали 67 млн кубометров природного газа.

Теплофикационные предприятия в 2018 году использовали 184 млн кубометров природного газа. Ориентировочно теплофикацией пользуются 60 процентов населения страны. Поскольку цены на теплофикацию регулирует департамент конкуренции, по методике которого акциз включен в цену конечного потребления, посредством теплофикации население сэкономит благодаря снижению акциза примерно 4,2 млн евро в год.

Промышленный сектор в 2018 году использовал на производстве 118 млн кубометров природного газа, благодаря снижению он сэкономит ориентировочно 2,7 млн евро.

Снижение ставки акциза на газ не коснется интенсивно потребляющих газ предпринимателей, которые при определенных условиях смогут пользоваться льготной акцизной ставкой 11,30 евро.

Ставка акциза на используемые в качестве топлива сжиженного газа сократится с 107,71 до 55 евро за 1000 кг, приблизительно до уровня 2017 года.

Ставка акциза на электроэнергию с мая сократится с 4,47 до 1 евро за мегаватт-час, то есть до разрешенной в ЕС минимальной ставки. Для потребителей цена на электричество снизится на 3,1 процента, поскольку ставка акциза составляет небольшую часть конечной цены на электричество.

Кроме того, для крупных потребителей электроэнергии будет действовать льгота, при которой они смогут пользоваться льготной ставкой в 0,5 евро за мегаватт-час.