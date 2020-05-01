В Таллинне при пожаре погиб мужчина, спасены двое

Ночью 1 мая в 4.37 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Кирси в Таллинне из окна третьего этажа девятиэтажного дома видно пламя. Спасатели прибыли за несколько минут и проникли в квартиру, вытащив оттуда двух пожилых людей. В квартире горела комната, где пожарные обнаружили погибшего. Пожар был потушен за полчаса, дальше одной комнате он не успел распространиться.

Спасатели обнаружили в квартире дымовой датчик, но он не сработал, т.к. находился далеко от очага возгорания. Пожарные советуют устанавливать в жилье несколько дымовых датчиков, минимум один должен находиться в коридоре, соединяющем комнаты, а также в спальне.

По предварительной оценке руководителя спасательных работ, пожар мог начаться с неосторожного курения. Во избежание опасности курения во внутренних помещениях следует избегать. Курение в постели или кресле опасно для жизни. Окурок, упавший между мебелью или конструкциями помещения, может вызвать пожар за короткое время.

В этом году в 15 пожарах в жилых домах погибли в общей сложности шестнадцать человек. В девяти случаях это было вызвано неосторожным курением.