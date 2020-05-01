Владимир Вельман: мне звонил Юри Ратас, но я не взял трубку

Сависаар был крупной фигурой. Жаль, что он так распорядился своей судьбой. Помню, как мы вместе размышляли о том, чтобы увековечить память нашего великого земляка Алексия II. И вдруг Эдгар сказал: «А если церковь построить на Ласнамяэ?». Такой смелой мысли не мелькнуло даже у меня – глубоко православного русского человека по крещению и воспитанию: я вырос в семье патриарха и крещен его отцом. И когда этот храм построили, и мы стояли с Эдгаром на открытии, я ему сказал: «Ты пошел на этот шаг и сделал. Вот за это тебе можно всё простить!».

– Не кажется ли вам, что это общеевропейская тенденция: партии и идеология уходят на второй план, а на первом плане – чиновники и бюрократия?

– Сейчас – время политического менеджмента. Во главе страны оказались управленцы, говорящие круглые слова, за которыми не стоит никакого особого смысла.

И как всё потихоньку крутится, страна управляется таким менеджментом, встав на какие-то инновационные рельсы и имея более-менее понятную и устоявшуюся систему налогов. А вот в форс-мажорных обстоятельствах начинается беспокойство за то, что будет с нами дальше.

Сейчас настало такое время, когда политические чиновники заменили политиков-тяжеловесов.

Кроме того, меня всегда удивляло, зачем в Эстонии пять-шесть партий? США и Великобритания ведь прекрасно живут с двумя партиями.

– Вы отметили, что презираете тех, кто сегодня правит страной. Тогда почему вы не выходите из ЦП?

– Я имел в виду всех политиков наверху, включая президента и спикера.

Я в свое время сделал осознанный выбор, вступив в Центристскую партию. И никогда себе не позволю унизиться до того, чтобы сменить партию.

Не скрою, что меня несколько раз приглашали в другие партии. Но главная причина моего постоянства в том, что сейчас у нас в Таллинне работает очень хорошая команда – достаточно профессиональная и грамотная.

– В своем послании вы делаете реверанс Михаилу Кылварту, но он в свое время упустил свой шанс поддержать отдельную политическую силу…

– Он не упустил шанс. Он просто прекрасно понимает, что сейчас нет места для такой ниши, которую он мог бы возглавить. Время русских партий безвозвратно прошло. Все, кто в них когда-то состоял, давно уже приползли в Центристскую партию. У центристов совершенно нормальная идеологическая платформа, и нет смысла создавать новую. Очевидно, что в Таллинне и государстве – разный уровень возможностей решения проблем. Поживем-увидим, как пройдут следующие выборы! Боюсь, что ближайших муниципальных нам будет сложно получить абсолютный мандат.

– Вы больше 25 лет состоите в ЦП. Эти годы не были потрачены впустую?