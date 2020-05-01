Клиенты Tele2 теперь смогут заказывать услугу mobiil-ID, не выходя из дома

«Сразу после введения чрезвычайного положения в Эстонии мы временно закрыли свои представительства, чтобы не подвергать угрозе здоровье наших работников и клиентов. Поскольку договор о mobiil-ID можно было прежде заключать только в представительствах, мы совместно с SK ID Solutions и Департаментом полиции и погранохраны приступили к разработке нового решения, которое позволило бы осуществлять эту операцию дистанционно», – сообщила директор по персоналу и обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. Все этапы разработки были согласованы с фирмой SK ID Solutions, являющейся провайдером услуги mobiil-ID.

К настоящему времени работы успешно завершены – Tele2 стал первым оператором, который предлагает своим клиентам возможность дистанционного заключения договора mobiil-ID. «Процедура выглядит следующим образом. Клиенту, желающему заключить договор о mobiil-ID, высылается по э-почте специальная форма, которую он должен заполнить и, поставив цифровую подпись, отправить обратно в Tele2. Аутентификация личности осуществляется посредством ID-карты или Smart-ID. Далее оператор делает запрос в инфосистему Департамента полиции и погранохраны для проверки представленных данных. Если все в порядке, клиенту высылается новая SIM-карта и договор о mobiil-ID (его тоже нужно подписать). На заключительном этапе клиент активирует свои сертификаты на сайте Департамента полиции и погранохраны», – уточнила представитель Tele2.