В российском сериале убьют эстонского консула

На видеосервисе Start в конце мая стартует второй сезон сериала "Мост", в котором его создатели "убивают" консула Эстонии.
По сюжету в опору петербургской дамбы врезается катер, на палубе которого расположены манекены: мужчина, женщина и двое детей, но спасатели обнаруживают вместо женского манекена труп эстонского консула Марты Андерсаа.
Преступление предстоит расследовать Максиму Казанцеву (Михаил Пореченков) и Инге Веермаа (Ингеборга Дапкунайте). Как сообщает Intermedia, съемки сериала с участием российских и эстонских актеров проходили в пяти городах: на экране появятся Таллинн, Нарва, Ивангород, Санкт-Петербург и Сочи.
Фильм является адаптацией шведского сериала, первый сезон русской версии телеканал НТВ показал в 2018 году.