В российском сериале убьют эстонского консула

По сюжету в опору петербургской дамбы врезается катер, на палубе которого расположены манекены: мужчина, женщина и двое детей, но спасатели обнаруживают вместо женского манекена труп эстонского консула Марты Андерсаа.

Преступление предстоит расследовать Максиму Казанцеву (Михаил Пореченков) и Инге Веермаа (Ингеборга Дапкунайте). Как сообщает Intermedia, съемки сериала с участием российских и эстонских актеров проходили в пяти городах: на экране появятся Таллинн, Нарва, Ивангород, Санкт-Петербург и Сочи.