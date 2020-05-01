После полуторамесячного перерыва музыканты ERSO вновь выступят в концертном зале "Эстония"

Концерт будет транслироваться на странице ERSO в Youtube или на сайте ERSO. Концерт прозвучит также в прямом эфире Klassikaraadio.

В некотором смысле ERSO возвращается к истокам – когда-то он начинал как трио, а первые концерты транслировались в прямом эфире Эстонского телевидения и радио.

В программе концерта оригинальные аранжировки композиций Моцарта, Дебюсси, Сен-Санса, Хана и Сумера. Композиции представит Трийн Руубель-Лиллеберг, продолжительность концерта – около часа.