После полуторамесячного перерыва музыканты ERSO вновь выступят в концертном зале "Эстония"

В 19 часов в пятницу на сцене концертного зала "Эстония" выступят концертмейстер оркестра, скрипачка Трийн Руубель-Лиллеберг, арфист ERSO Иван Брагадо Повед и также концертмейстер группы виолончелей ERSO Теодор Синк.
Концерт будет транслироваться на странице ERSO в Youtube или на сайте ERSO. Концерт прозвучит также в прямом эфире Klassikaraadio.
В некотором смысле ERSO возвращается к истокам – когда-то он начинал как трио, а первые концерты транслировались в прямом эфире Эстонского телевидения и радио.
В программе концерта оригинальные аранжировки композиций Моцарта, Дебюсси, Сен-Санса, Хана и Сумера. Композиции представит Трийн Руубель-Лиллеберг, продолжительность концерта – около часа.
Для того, чтобы получить напоминание о начале прямой трансляции концерта, ERSO советует настроить оповещение (кнопка Set reminder): https://youtu.be/jMA9zOFTw28.