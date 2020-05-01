Пт, 1.05.2020
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  • После полуторамесячного перерыва музыканты ERSO вновь выступят в концертном зале "Эстония"

После полуторамесячного перерыва музыканты ERSO вновь выступят в концертном зале "Эстония"

ERSO в концертном зале "Эстония".

ФОТО: Jelena Vilt

В 19 часов в пятницу на сцене концертного зала "Эстония" выступят концертмейстер оркестра, скрипачка Трийн Руубель-Лиллеберг, арфист ERSO Иван Брагадо Повед и также концертмейстер группы виолончелей ERSO Теодор Синк.

Концерт будет транслироваться на странице ERSO в Youtube или на сайте ERSO. Концерт прозвучит также в прямом эфире Klassikaraadio.

В некотором смысле ERSO возвращается к истокам – когда-то он начинал как трио, а первые концерты транслировались в прямом эфире Эстонского телевидения и радио.

В программе концерта оригинальные аранжировки композиций Моцарта, Дебюсси, Сен-Санса, Хана и Сумера. Композиции представит Трийн Руубель-Лиллеберг, продолжительность концерта – около часа.

Для того, чтобы получить напоминание о начале прямой трансляции концерта, ERSO советует настроить оповещение (кнопка Set reminder): https://youtu.be/jMA9zOFTw28.

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