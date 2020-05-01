В Доме призрения Таммисте взяли 146 проб на коронавирус, большинство оказались отрицательными

Вчера во дворе Дома призрения Таммисте в Пярнумаа установили мобильный пункт тестирования на коронавирус, чтобы проверить всех постояльцев и работников. По состоянию на вечер четверга, из 146 проб 140 оказались отрицательными. Результаты оставшихся тестов станут известны в течение сегодняшнего дня, пишет Pärnu Postimees.
Руководитель Ляэнеского региона Департамента здоровья Кадри Юхкам подтвердила, что известны не все результаты вчерашних тестов. «Вчера около полуночи я узнала, что 140 тестов были отрицательными», - сказала она.
Изначально был заказан 151 тест, но в реальности взяли 146 проб. Юхкам пообщалась с руководством Дома призрения Таммисте, которое отправило имена людей, находившимся в момент проведения тестов на коронавирус в больнице или дома. У них возьмут пробы позже.