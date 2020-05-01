Департамент полиции и погранохраны не стал возбуждать уголовное дело против Swedbank

Поскольку Департамент полиции и погранохраны отказался возбуждать в отношении Swedbank AS уголовное дело на основании поданной на прошлой неделе жалобы эстонских инвесторов, потерпевших убытки из-за румынской недвижимости, инвесторы обратятся с жалобой в Госпрокуратуру.
По словам представившей жалобу от лица инвесторов присяжного адвоката Марии Мяги-Рохтметс, эстонские инвесторы, в том числе клиенты самого Swedbank AS, не согласны с тем, чтобы под прикрытием совершенного когда-то инвестиционного мошенничества, срок жалобы на которое уже истек, происходила более крупная и долгосрочная преступная схема. «Подобная ситуация оставляет пострадавшие стороны без защиты и убийственно влияет на правовую среду Эстонии», - отметила Мяги-Рохтметс, комментируя принятое в четверг Департаментом полиции и погранохраны решение.
Как подчеркнула Мяги-Рохтметс, по мнению инвесторов, банк долгое время вводил их в заблуждение в том числе для того, чтобы добиться истечения сроков действия предъявленных ему требований компенсации ущерба.
По словам инвесторов, Swedbank не раскрывает методику своих анализов и последовательно утверждает, что все сделал правильно, то есть сельскохозяйственные земли в Румынии покупались по действующей рыночной стоимости, а программой эмиссии управляли по правилам. В ходе судебного процесса банк заявлял, что у него не сохранились соответствующие документы и поэтому он не может их предъявить.
Шесть эмиссий облигаций проводились при активном участии Swedbank в 2007 году. Swedbank разметил более 53 процентов облигаций, которые позже перевел своим клиентам. В ходе эмиссий от почти 200 инвесторов было получено 8 467 000 евро. В Румынии было куплено 46,3 га сельскохозяйственных земель на сумму около 7 712 000 евро, тем самым средняя стоимость гектара составила около 167 000 евро. В это время 1 гектар сельскохозяйственной земли стоил в Румынии в среднем 1000 евро. При этом более 755 000 евро взяли в качестве платы за управление и обслуживание, поскольку банк передавал деньги своих клиентов на инвестиции за плату посредника. С 17 октября 2011 года Swedbank приобрел на 100 процентов проводившие эмиссию предприятия и с тех пор не было представлено ни одного годового отчета предприятий, который позволял бы получить достоверную информацию.