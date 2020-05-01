Департамент полиции и погранохраны не стал возбуждать уголовное дело против Swedbank

По словам представившей жалобу от лица инвесторов присяжного адвоката Марии Мяги-Рохтметс, эстонские инвесторы, в том числе клиенты самого Swedbank AS, не согласны с тем, чтобы под прикрытием совершенного когда-то инвестиционного мошенничества, срок жалобы на которое уже истек, происходила более крупная и долгосрочная преступная схема. «Подобная ситуация оставляет пострадавшие стороны без защиты и убийственно влияет на правовую среду Эстонии», - отметила Мяги-Рохтметс, комментируя принятое в четверг Департаментом полиции и погранохраны решение.

Как подчеркнула Мяги-Рохтметс, по мнению инвесторов, банк долгое время вводил их в заблуждение в том числе для того, чтобы добиться истечения сроков действия предъявленных ему требований компенсации ущерба.

По словам инвесторов, Swedbank не раскрывает методику своих анализов и последовательно утверждает, что все сделал правильно, то есть сельскохозяйственные земли в Румынии покупались по действующей рыночной стоимости, а программой эмиссии управляли по правилам. В ходе судебного процесса банк заявлял, что у него не сохранились соответствующие документы и поэтому он не может их предъявить.