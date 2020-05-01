«Принцесса Йо-Йонг»: что известно о сестре Ким Чен Ына, которая может стать лидером КНДР

Слухи о состоянии главы КНД Ким Чен Ына до сих пор ее утихают. Северокорейского лидера не видели на публике с 11 апреля, он даже пропустил празднование годовщины дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Есть предположение, что новым лидером государства может стать «принцесса Йо-Йонг», сестра Ким Чен Ына, пишет Русский TVNET.

О Ким Ё Чжон известно мало, а достоверной информации и того меньше. Есть утверждение, что еще в конце 2019 года на заседании трудовой партии решили, что в случае проблем со здоровьем или невозможности управлять государством по какой-либо другой причине место брата займет именно она.

Возраст

Как пишет Harper's Bazaar, Ким Ё Чжон родилась в 1989 году, в свою очередь разведка Южной Кореи сообщает, что она появилась на свет раньше - в 1987 году. Получается, что сестре главы КНДР 30 лет или чуть больше.

Заслуги

Как сообщается, сестра Ким Чен Ына много сил уделяет созданию безукоризненного образа своего брата. Обычно она остается в тени, однако, по имеющейся информации, имеет достаточно сильное влияние на его убеждения. Принцесса работает над укреплением и модернизацией режима. Помимо этого, она делает все для развития государственной пропаганды. Самое главное - она доверенное лицо Ким Чен Ына.

Публичность

Впервые на публике принцессу увидели в 2011 году на похоронах отца, Ким Чен Ира. Источники заявляли, что именно она была любимым ребенком в семье.

Как пишет Snob, Ким Ё Чжон - младший ребенок Ким Чен Ира и его супруги, экс-балерины японского происхождения Ко Ён Хи. Отец ласково называл свою младшую дочь «принцессой Йо-Йонг».

Kim Yo Jong as a girl: this is the earliest photo we have of North Korean leader Kim Jong Un's sister, taken while she was at school in Switzerland. pic.twitter.com/LrDFgGBzdt — Anna Fifield (@annafifield) February 8, 2018

Черный список

Как передает Snob, 9 февраля 2018 года Ким Ё Чжон посетила церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Это первый случай появления в Южной Корее члена правящей династии КНДР после Корейской войны.

Би-би-си называет младшую сестру лидера КНДР «секретным оружием Северной Кореи» и «пиар-королевой Пхеньяна», вспоминая о том, какую симпатию южнокорейских СМИ она вызвала, когда прибыла в Сеул. СМИ писали о ее прическе и веснушках, однако никто не упомянул, что казначейство США включило Ким Ё Чжон в черный список за нарушение прав человека в КНДР. В 2017 году, когда ее имя попало в реестр, директор ведомства Джон Смит объявил, что «режим Северной Кореи не только грубо нарушает права человека, но и проводит жесткую политику цензуры и скрывает свое бесчеловечное и репрессивное поведение». Согласно его словам, попавшие в список чиновники ответственны за это.

«Диктатор-тян»

Совсем недавно Ё Чжон стала героиней мемов и картинок в Сети. Пользователи прозвали ее «первой женщиной-диктатором» и «диктатором-тян» (тян - суффикс из японского языка, который используют поклонники аниме, чтобы отметить, что девушка милая). В большинстве шуток сестру лидера КНДР представляют женщиной, которая планирует забрать правление у брата или радуется тому, что получила власть после его смерти.

С кем ее сравнивают:

с героиней мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге», главным антагонистом - Азулой, которая старалась отобрать престол у своего старшего брата;

с Натальей Поклонской - из-за того, что у них обеих миловидная внешность.

Мне тут интернет подкинул информацию, что люди начали шипперить Ким Ё Чжон и Наталью Поклонскую

Я немного в затруднении 🗿 pic.twitter.com/6KRvB1wh9a — G̤͖̪̘ͦͫ͛͏҉͏̵͜Ļ̢́͘͢͟͡a̵̛͚ͥͣͮ͂̆̾ͅ͏͡͡Z̴̢̭͕͚͗ͪ̓͜͏̴a̓͛ (@schubabuba) April 28, 2020

Что еще известно?

Как и брат, она училась под другим именем в Берне (Швейцария) с 1996 года.

Занималась балетом и посещала дополнительные уроки немецкого.

Вероятно, у нее есть семья. Согласно слухам, Ким Ё Чжон вышла замуж в 2015 году за сына чиновника Чой Сонга. Возможно также, что у нее есть сын, но не от мужа. Согласно данным разведки, у девушки был роман с ее же телохранителем. Единственное, что известно достоверно: она носит обручальное кольцо.

Справится ли она с правлением?

Как пишет Snob, эксперты спорят о том, сможет ли Ким Ё Чжон занять место брата в случае, если с ним действительно что-то случилось. Мнения разделились.

С одной стороны, выбор ее кандидатуры очевиднен: дети Ким Чен Ына слишком малы, а его старший брат Ким Чен Чхоль не интересуется политикой.

«Северная Корея, безусловно, является одним из самых шовинистических обществ в мире, но родословная, дополненная принадлежностью к Корейской рабочей партии, заменяет пол»,

- приводит издание слова южнокорейского дипломата Чон Юнгву.