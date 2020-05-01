Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Ситуация в Эстонии

Тарту любит Вальпургиеву ночь, и обычно последний вечер апреля проходит вокруг мощного костра и в пестрой компании. В этом году из-за коронавируса сборища пришлось отложить.

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 1031 тест на вирус COVID-19, из которых пять проб, то есть 0,5% показали положительный результат.

«Людей в масках в магазинах и на заправках практически не видно. Все это не работает, потому что государство не может употребить свою власть в чрезвычайной ситуации», - подчеркнул в интервью Rus.Postimees известный центрист Владимир Вельман. Он заявил, что любит Эстонию, но презирает тех, кто сегодня ею правит.

Экономические последствия

Европа подсчитала убытки от коронавируса. Худшие прогнозы сбываются.

Ресторанный бизнес – одна из тех сфер, которые в наибольшей мере пострадали от кризиса. Журналист Postimees провел день с шеф-поваром ресторана Kivi Paber Käärid Кристи Ротар, чтобы посмотреть, как коронакризис влияет на ресторан изнутри.

В интервью, сделанном возле круизных лайнеров, стоящих у причала в Таллиннском порту, акционер Tallink Айн Хансшмидт дал Postimees «короткую и емкую презентацию бизнес-идеи», как это рекомендуется на сайте EAS: жалуйся, хвали, проси.

В мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что вирус создан в китайской лаборатории, разведка с ним не согласилась.

Медицинское оборудование для искусственной вентиляции легких закупались для российских больниц перед пандемией коронавируса по мутным схемам, в том числе через компании, оформленные на подставных лиц.

Существуют опасения, что пандемия после может возобновиться с новой силой, вызвав повторную волну инфицирования, которая снова может перегрузить систему здравоохранения и привести к необходимости введения новых ограничений для снижения распространения вируса.

За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это новое рекордное значение после показателей четверга, когда было выявлено 7 099 заболевших.

Китай не пригласил специалистов ВОЗ к участию в расследовании причин коронавируса.

Не только о COVID-19

C 1 мая ставка акциза на природный газ снижается с 79,14 до 40 евро за 1000 кубометров, а ставка акциза на электроэнергию с 4,47 до 1 евро за мегаватт-час.

С 1 мая акциз на дизель снизится с 493 до 372 евро за 1000 литров, что предположительно снизит розничную цену на дизель примерно на 14 центов за литр.

В Таллинне при пожаре погиб мужчина, спасены двое.