Фото ⟩ В Тартумаа за ночь украли 14 елей, и это не впервые: за дело взялась полиция

Воры выкопали молодые деревья и перетащили их через дорогу к автобусной остановке, где несколько соседей видели стоящий ночью серебряный фургон.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк подтвердила, что 30 апреля полиции поступило заявление о краже, ущерб, по первоначальной информации, составляет почти 2000 евро.

В течение последнего года сообщений о краже елей для изгороди в Тартумаа. «Ранее однако были подобные случаи в Южной-Эстонии, где за ночь крали деревья, ожидавшие посадки», - сказала Вирк. Также три года назад в Юленурме из домашнего сада одной семьи выкрали 60 уже посаженных туй.

Украденные ели из сада «Аида» были посажены два года назад и уже достигали в высоту почти два метра. «К сожалению, это не первый подобный случай в этом районе. Пару лет назад таким же образом, используя схему с автобусом, украли всю живую изгородь у живущей в Юленурме семьи. Мы немного боимся, что и с нами случится то же», - сказала хозяйка банкетного зала «Аида» Мерилии Хирс.

Кому нужны деревья?

По ее мнению, причин для кражи может быть несколько. «Они используют деревья для перепродажи или посадят у себя в саду», - уверена Хирс. Однако шансов, что деревья приживутся, мало. По словам Хирс, судя по ямам, оставшимся после воров, корни деревьев были повреждены, пока воры работали лопатой и выкапывали ели.

«Когда связались с полицией, нам перезвонили и уточнили, уверены ли мы, что это не мы сами выкопали деревья», - говорит Хирс.