Алексей Навальный. ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS

В четверг вечером официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила оппозиционеру Алексею Навальному поговорить в прямом эфире. Поводом для этого стала критика в ее адрес со стороны Навального. Оппозиционер согласился, разговор был назначен на вечер 1 мая, но днем стало известно, что мероприятие сорвалось. Би-би-си рассказывает, как развивался этот конфликт.

23 апреля. Захарова дает интервью Михаилу Зыгарю

23 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова дала интервью журналисту Михаилу Зыгарю, в котором достаточно резко высказалась о зарубежных поездках и туристах.

«[Авиаперевозки] стали настолько доступны для огромного количества людей, что это больше не может существовать в том виде, в котором это существовало многие годы. <...>У нас были раньше перевозки, но вопрос массовости встал перед людьми в последние 15-20 лет. Для людей по всему миру, у которых за душой ничего не было, авиаперевозки стали делом обыденным. <...> Раньше это было так или иначе доступно определенному классу людей: бизнесу, служащим и туристам, которые имели на это возможности. <...> А теперь все перемешалось», - сказала она.

Она также упрекнула застрявших за рубежом туристов в безответственности из-за того, что те, по ее словам, они поехали отдыхать, несмотря на имевшиеся у них долги.

«Зарубежная поездка - это серьезнейшее, ответственнейшее и очень рискованное предприятие. И чтобы все прошло благополучно, должно сложиться много факторов. А для того, чтобы себя подстраховать, нужно иметь немалую сумму денег или неплохие связи. А на сегодняшний момент мы столкнулись с ситуацией, когда люди ехали не на последнее, а люди ехали в долг с учетом имеющихся долгов. И ехали даже не чтобы заработать или решить свой вопрос, а просто потому что для них это стало нормой жизни. И отказываться от этой сферы жизни они считали абсолютно неправильным», - сказала она.

«Мое воспитание говорило о том, что ты можешь ехать отдыхать тогда, когда у тебя есть на это средства и когда над той не висит ипотека, долг и так далее. Для меня было очевидно, что пока ты не можешь решить свои базовые потребности, то ни о каком отдыхе, тем более дорогостоящем, речи быть не может. Но я сейчас столкнулась с ситуацией, когда эта логика работает для меньшинства», - рассмеялась официальный представитель МИД.

30 апреля. Навальный обращает внимание на слова Захаровой о туристах и отдыхе за границей

В четверг на интервью Захаровой Зыгарю и конкретно на ее слова о туристах обратил внимание оппозиционер Алексей Навальный в эфире своей программы «Россия будущего» на YouTube.

Навальный назвал Захарову «чудовищной женщиной, которая появилась неизвестно откуда» и обвинил ее в том, что она поддерживает кастовую систему общества.

30 апреля. Захарова предлагает Навальному онлайн-разговор

Вечером в четверг Захарова опубликовала в своем «Фейсбуке» пост, в котором спросила, готов ли он к «разговору» онлайн. Она также выразила сомнение в том, что Навальный осмелится принять это предложение.

1 мая, ночь. Навальный соглашается на разговор

В ночь на 1 мая, спустя примерно час после поста Захаровой, Навальный на него отреагировал и сказал, что согласен поговорить.

«В обычной ситуации, я бы вас проигнорировал - вы просто информационная обслуга. Однако ваши заявления в интервью Зыгарю были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично», - написал он на своей странице в «Фейсбуке».

1 мая, ночь. Соболь объявляет дату и время дебатов

Спустя несколько часов после поста Навального юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и глава канала «Навальный LIVE» Любовь Соболь рассказала, что Захарова связалась с ней, чтобы обсудить технические детали и регламент разговора.

«Обсудили, обе стороны пришли к согласию по следующему. Дебаты Захаровой и Навального состоятся 1 мая в 17:00, пройдут на канале "Навальный LIVE". Чтобы никто не переговаривал по времени и у каждого была возможность выступить и сказать свою позицию, модерировать дебаты будет журналист Алексей Пивоваров. Повод дебатов: интервью Захаровой Зыгарю», - написала она.

1 мая, день. Пивоваров объявляет, что дебаты не состоятся

Днем в пятницу журналист Алексей Пивоваров, который должен был выступить модератором дебатов, объявил, что в объявленном ранее формате они не состоятся, так как между сторонами возникли разногласия.

В объявленном ранее формате дебаты Захарова-Навальный не состоятся. Утром между сторонами возникли разногласия о необходимости модерации, и поскольку договориться им не удалось, я как приглашенная сторона, выхожу из этой истории и больше в ней никак не участвую — Алексей Пивоваров (@pivo_varov) May 1, 2020

Реакция Захаровой

После отмены дебатов Захарова опубликовала пост, в котором сказала, что Навальный не захотел с ней разговаривать ни по телефону, ни в эфире, и назвала его трусом.

«Меня обложили условиями, которые не достойны обсуждения. Они сказали, что можно будет говорить только на одну тему - тему интервью - и по времени. И только с модератором. Зачем нужен модератор? Чтобы Навальный мог себя обезопасить. И это человек, который говорит о свободе слова. Это была не первая попытка с ним связаться, были постоянные помощники и увиливания. Я тоже не железная», - объяснила она изданию «Подъем».

Реакция Навального

Навальный тоже опубликовал пост, в котором рассказал, что ситуация развивалась несколько иначе, и что он не отказывался от дебатов.

«Ну, дебаты без ведущего - штука странная, тем более онлайн. Но я же вчера пообещал, что в любом формате готов. Поэтому попросил передать Марии, что готов и без ведущего. Однако, она моментально опубликовала пост о том, что я отказался и "Трус ты Навальный конченый". Я ещё раз прямо и публично подтверждаю, что моя позиция не изменилась. Я согласился на эти дебаты и готов их провести даже и без модератора», - написал он.

Интервью Захаровой радиостанции «Эхо Москвы»

После этого Захаровой позвонили с «Эха Москвы» с просьбой прокомментировать ситуацию и предложением провести разговор с Навальным в эфире радиостанции.

Захарова заявила, что вызывала Навального не на дебаты, а на разговор. Действительно, ни в первоначальном посте представителя МИД, ни в ответе Навального слова «дебаты» не было. Впервые оно появилось в посте Любови Соболь, в котором она анонсировала это мероприятие.

По словам Захаровой, она хотела просто напрямую поговорить с Навальным в прямом эфире и прокомментировать его высказывания, однако сначала ей предложили модератора, на что она согласилась, а затем потребовали не говорить ни на какую тему кроме ее слов о российских туристах и реакции Навального на них.

Официальный представитель МИД сказала, что с настолько жесткими ограничениями еще ни сталкивалась ни в российских, ни в зарубежных СМИ. Поведение оппонентов она назвала «шулерством». Она также отметила, что за все время переговоров ни разу не смогла поговорить с самим Навальным - только с его помощниками.

В конце разговора в эфир вышел главный редактор радиостанции Алексей Венидиктов, который предложил ей провести прямой разговор с Навальным в эфире «Эха Москвы» под его личную гарантию того, что этот разговор пройдет без модерации и ограничений.