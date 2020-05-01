ВОЗ назвала причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии

«Эпидемия в Белоруссии перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования. Усилий одного сектора здравоохранения на данном этапе недостаточно для сдерживания и замедления темпов эпидемии, - заявил он. - Поэтому, в условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять».

Он напомнил, что согласно данным белорусского Минздрава, в республике наблюдается устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 на протяжении последних четырех с половиной недель, при этом темп прироста новых случаев является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ, передает NEWSru. «Развитие эпидемии во многом зависит от предпринимаемых ответных мер в масштабах страны, - отметил он. - При сохранении существующей ситуации мы, скорее всего, будем вынуждены наблюдать дальнейший рост новых случаев».

По словам специалиста, в Белоруссии предпринимаются усилия по увеличению потенциала лабораторного тестирования на COVID-19, что однозначно влияет на увеличение выявляемости инфицированных, и это очень важно для их последующей изоляции, лечения и отслеживания контактов. «Но, даже принимая во внимание возможности лабораторной диагностики стран, Беларусь имеет достаточно высокий показатель по количеству случаев на 1 млн населения, опережая например страны Балтии, Финляндию, Словакию. Все эти страны строго придерживаются мер физического дистанцирования, что несомненно повлияло на сдерживание темпов роста пандемии», - отметил он.

В Белоруссии число инфицированных коронавирусом составило 14 917 человек. Суточный прирост 890 человек. Умерли 93 пациента с коронавирусной инфекцией. При этом карантин в стране не введен. Вопреки предостережениям ВОЗ с 20 апреля возобновлена учеба в школах. А 25 апреля власти страны вывели больше двух миллионов граждан на общереспубликанский субботник. В нем участвовали лично президент Александр Лукашенко и другие чиновники. На опубликованных фото и видео видно, что участники мероприятия не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.

Глава государства представил субботник как своеобразное жертвоприношение с целью умилостивить высшие силы, наславшие на мир коронавирус. «Я когда-то сказал, что Он [Господь] увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериям, которые должны быть, и ударил нас по голове [имеется в виду пандемия коронавируса]. Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами», - пояснил Александр Лукашенко.

В настоящее время в Белоруссии идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. В этих условиях, когда власти игнорируют угрозу, в стране начал действовать «народный карантин». Многие белорусы по возможности добровольно сводят до минимума социальные контакты и выбирают режим самоизоляции, передает ТАСС.

Между тем Александр Лукашенко неоднократно высказывал мнение, что опасность коронавируса преувеличена, а бороться с ним предлагал «нетрадиционными» способами. В частности, президент называл ситуацию с коронавирусом «психозом». Он рекомендовал белорусам «лечиться» от коронавируса спиртным, баней и сельхозработами.

Позднее глава государства добавил, что изоляция в «тухлых квартирах, в атмосфере вирусов» убивает людей. По его словам, при респираторных заболеваниях нужно наоборот «выходить на улицу, дышать свежим воздухом и проветривать помещение».

Когда же в Белоруссии за неделю собрали более 150 тысяч подписей под петицией с требованием срочно ввести в республике карантин по коронавирусу и отправили ее во Всемирную организацию здравоохранения, Лукашенко привел еще один довод против него. «Как у нас тут разглагольствуют кругом - карантин, комендантский час и прочее... Это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» - заявил глава государства.