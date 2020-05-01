Эксперты: после кризиса работу, вероятнее всего, получат молодые люди

Исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас сказал, что так быстро не возникал еще ни один экономический кризис, и первый шок был очень пугающим, но все же есть поводы для оптимизма. «Поскольку речь идет не о кризисе, вызванном экономическим пузырем, то и восстановление после него будет более быстрым. Сейчас большая часть инвестиций и решений заморожены, а это означает, что влияние кризиса мы почувствуем осенью», - считает Аас.

Чаще всего за юридической помощью сейчас обращаются по вопросам уменьшения зарплат и сокращений работников. По словам юриста трудового права Хели Райдве, в самом лучшем положении сейчас находятся работодатели, у которых с работниками заключены гибкие договоры. По ее мнению, чтобы подготовиться к следующей волне кризиса, нужно заняться изменением законов. «Нужно принять готовый наполовину законопроект, который позволяет вносить в договор промежуток рабочих часов и не ограничивать договоры фиксированным количеством рабочих часов», - уверена Райдве.

Трудовой рынок уже видит первые изменения. Спрос на рабочие места вырос. По словам руководителя отделений Кассы по безработице Таллинна и Харьюмаа Сийма Сарапуу, с большой долей вероятности кризис увеличит спрос на курсы переобучения или дополнительного обучения. Сейчас, по его данным, 40% тех, кто ищет работу, не имеют какого-либо профессионального образования. После кризиса работу получит, вероятнее всего, молодой человек, который не требует высокой зарплаты. «В последние годы рост зарплат был в среднем семь процентов в год, что сильно завысило ожидания молодых людей», - отмечает он.