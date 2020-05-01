Нил Армстронг и Базз Олдрин на Луне в 1969 году ФОТО: NASA / AFP/Scanpix

Американское космическое агентство НАСА выбрало компании, которые займутся разработкой ракет и модулей для отправки астронавтов на Луну. По планам Белого дома, к 2024 году люди должны вернуться на спутник Земли впервые после лунных миссий 1970-х, передает Русская служба Би-би-си.

НАСА поручило разработку спускаемых аппаратов для программы Artemis ("Артемида") двум гигантам Кремниевой долины: компании Blue Origin, основанной владельцем Amazon Джеффом Безосом, а также SpaceX во главе с Илоном Маском. Кроме того, в программе примет участие американская компания Dynetics.

Общая стоимость контрактов оценивается в 967 млн долларов, они должны быть реализованы в течение 10 месяцев. За это время НАСА детально оценит каждый из проектов, а затем долгосрочные договоры будут заключены по меньшей мере с двумя из этих компаний.

"Предоставление этих контрактов означает, что Америка делает еще один шаг на пути к высадке астронавтов на Луну к 2024 году. В том числе - к тому замечательному моменту, когда на лунную поверхность впервые ступит женщина, - сказал глава администрации НАСА Джим Брайденстайн. - Впервые после эры "Аполлона" НАСА напрямую финансирует разработку системы высадки людей на Луну, и мы уже заключили договоры с компаниями, которые будут работать над программой Artemis".

Победившие в тендере компании предложили разные подходы к решению задачи высадки людей на Луну.

Проект Blue Origin, разработанный в сотрудничестве с несколькими другими американскими компаниями, предполагает высадку в три этапа. На первой стадии миссии астронавтов необходимо спустить с высокой лунной орбиты на более низкую; на второй будет осуществлена посадка на поверхность Луны, а на завершающей стадии экипаж взлетит с Луны, чтобы вернуться на Землю. Для этого предлагается использовать ракету New Glenn (компании Blue Origin), а также ускоритель Vulcan (разработанный United Launch Alliance (ULA).

При этом компания Dynetics предлагает строить один универсальный модуль, который будет запущен при помощи ракеты Vulcan. По словам представителя НАСА Лизы Уотсон-Морган, этот модуль уникален благодаря своей компоновке: он располагается близко к поверхности, чтобы облегчить астронавтам высадку на грунт.

Компания SpaceX представила проект Starship на базе собственной ракеты Super Heavy. Прототип проходит испытания на полигоне в местечке Бока-Чика на юге Техаса.

В процессе разработки находятся и другие ключевые элементы лунного плана НАСА. Участники лунной миссии отправятся в полет в капсуле Orion на мощной ракете-носителе Space Launch System (SLS).

Лунная орбитальная станция

НАСА планирует также построить небольшую лунную орбитальную платформу-шлюз Gateway, к которой мог бы пристыковаться Orion, и где можно было бы собрать компоненты лунного модуля перед его отправкой к Луне.

И хотя недавно поступило сообщение, что Gateway не успеет стать частью мисии "Artemis-3" в 2024 году, она должна сыграть важную роль на дальнейшем этапе реализации лунного проекта.

На пресс-конференции в четверг Брайденстайн вновь подчеркнул, что агентство не отказывается от планов по строительству лунной орбитальной станции. "Нам категорически необходима Gateway", - отметил он.

Впрочем, как это часто бывает, окончательную судьбу программы, которая обойдется в 35 млрд долларов только в ближайшие 4 года, будет определять Конгресс.

В 60-е и 70-е годы в рамках программы "Аполлон" НАСА отправила к Луне 7 миссий. "Аполлон-13" не смог приземлиться из-за взрыва кислородного баллона (не удивительно, что американцы так не любят это число). Последней пилотируемой миссией стал "Аполлон-17". В декабре 1972 года его экипаж исследовал долину Таурус-Литтров на юго-восточной окраине Моря Ясности.

На этот раз НАСА хочет закрепиться на Луне надолго.

"Мы не собираемся возвращаться на Луну, чтобы осавить там флаги и следы, а потом не появляться там еще 50 лет, - заявил в прошлом году Джим Брайденстайн. - Мы отправляемся надолго, чтобы остаться, с посадочными модулями, роботами, луноходами и людьми".

Агентство действует согласно указу Дональда Трампа от 2017 года. Этим указом президент направил американских астронавтов обратно на Луну, а также в "иные пункты назначения".

Действительно, Луна может стать потенциалным полигоном для испытания технологий, которые в будущем помогут осуществить высадку на Марсе.

В своем плане, представленном НАСА, SpaceX предлагает осуществить беспилотную посадку на Луне.